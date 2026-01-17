İHD İzmir'den Ali Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili açıklama: “Tek fail masalına izin vermeyeceğiz”

İnsan hakları savunucusu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi önceki dönem Eş Başkanı Ali Aydın, 14 Ocak 2026 sabahı İzmir’in Çiğli ilçesinde yürüyüş yaptığı güzergâhta öldürülmüş halde bulundu.

69 yaşındaki Aydın’a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.D.E. (30) isimli şüpheli cinayeti kabul ederken, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma hakkında gizlilik kararı aldı.

İHD İzmir Şubesi, kamuoyuna yaptığı kapsamlı açıklamada cinayetin “ilk bakışta adli bir vaka gibi gösterilmeye çalışıldığını” ancak olay etrafında ciddi soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

Açıklamada, Ali Aydın’ın uzun yıllar boyunca insan hakları mücadelesi yürüttüğü, Alevi kimliği ve hak savunuculuğu nedeniyle hedef alınmış olabileceği belirtilerek saldırının münferit bir rastlantı olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

HAK SAVUNUCULARINA YÖNELİK CİNAYETLER ZİNCİRİ

Dernek, Türkiye’de insan hakları savunucularının yıllardır baskı, tehdit ve saldırılarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. İHD’nin 1986’daki kuruluşundan bu yana 26 üyesinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği, Ali Aydın’ın ise bu uğurda öldürülen 27. kişi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Diyarbakır’da Vedat Aydın’dan 1990’lar boyunca öldürülen İHD üyelerine ve 2015’te katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye uzanan çizgide cezasızlığın dikkat çektiği vurgulandı.

“MECZUP” SÖYLEMİNE İTİRAZ

İHD İzmir, Ali Aydın cinayetinin tek bir failin “meczup” eylemi olarak sunulmasına itiraz etti. Şüphelinin adliye ve hastane süreçlerinde attığı sloganlar ile kullandığı ifadelerin, olayın siyasal bir arka planı olabileceğine işaret ettiği belirtilerek, azmettirenler ve olası örgütlü yapılar dahil tüm ihtimallerin araştırılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İzmir’de 2021’de HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz davasındaki eksikliklere de atıf yapıldı.

TALEPLER VE ÇAĞRI

İHD İzmir Şubesi, etkin ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini, tek fail varsayımına saplanılmamasını, hak savunucularının korunmasını ve cezasızlığın son bulmasını istedi. “Ali Aydın için adalet istiyoruz” denilen açıklamada, cinayetin arka planı aydınlatılana kadar davanın takipçisi olunacağı vurgulandı.