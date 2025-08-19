İHD İzmir: Ünal Kaymak’ın ölümüne ihmaller sebep oldu

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 3 Mart 2025’te tutuklanan ve Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine gönderildikten kısa süre sonra sağlık durumu hızla kötüleşen Ünal Kaymak için basın açıklaması yaptı. Dernek binasında yapılan açıklamayı Ünal Kaymak’ın eşi Ekim Kaymak okudu. Kaymak açıklamada, cezaevindeki kötü koşullar ve tedavi eksikliklerinin, Ünal Kaymak’ın ölümüne sebep olan ihmaller zincirine yol açtığı belirtti. Açıklamada, sürecin sorumlularının hesap vermesi talep edildi.

Kaymak, “Eşim, 3 Mart 2025’te sabaha karşı yapılan ev aramasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Hiçbir somut delil olmadan, yalnızca yalancı bir itirafçının ifadeleriyle tutuklandı. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tutuklama kararı verilebilmesi için somut deliller gerekmektedir, fakat eşim hakkında buna dair hiçbir delil yoktu. Bu, açık bir hukuksuzluktur” dedi.

“Buca Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevine girdikten kısa bir süre sonra, kötü koşullar ve yaşadığı stres nedeniyle sağlığı hızla bozuldu” diye belirten Kaymak, şunları söyledi: “Eşim defalarca dilekçe verdi, yardım istedi, revire çıkarıldı ama hiçbir fiziksel muayene ve tahlil yapılmadı. En basit kan testi bile yapılmadı, ilaçları günler sonra kendisine ulaştırıldı. 52 gün boyunca hastaneye sevki yapılmadı. Nihayetinde, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğinde, ‘hemoroit’ teşhisi kondu ama bu yanlış bir teşhisti. Basit tetkiklerle eşimin kolon kanseri olduğu ya da başka sağlık sorunları olduğu anlaşılabilirdi, fakat yapılmadı. Tahliye edildiğinde eşim, yaklaşık 12 kilo kaybetmiş, gözleri sararmış, karnı şişmiş bir haldeydi. Hastanelere koşarak, 4. evre kolon kanseri olduğunu öğrendik. Ancak, tedaviye başlayamadan, kanser karaciğerine sıçramış ve karaciğerindeki kitleler büyümüştü. Eşim, 23 Temmuz’da hayatını kaybetti.”

"ADALETSİZLİK CEZASIZ KALMASIN"

Kaymak şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımın babasını, benim ömür arkadaşımı bizden aldılar. Acımızı, cenazemizde bile gözetim altında tuttular. Köyümüzdeki taziyeye katılan insanlar sivil polisler tarafından takip edildi, mezarlığa kameralar yerleştirildi. Yasımız bile gözetim altına alındı. Ben bugün burada sadece bir eş olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak da sesleniyorum: Biz bu süreçte sorumluluğu olan herkesin hesap vermesini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Ünal Kaymak, her zaman haklıdan yana, onuruyla yaşayan, halkını, doğayı ve vatanını seven bir insandı. Onun yaşam hakkı elinden alındı. Bizim talebimiz, bu adaletsizliğin cezasız kalmaması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesidir.”