İHD Kadın Komisyonu’ndan TBMM’ye çağrı: İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalansın

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Kadın Komisyonu, artan kadın cinayetlerine karşı TBMM başkanlığına açık mektup gönderdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanmasının talep edildiği ve kadınların şiddete karşı korunması, toplumsal cinsiyetçi değer yargılarının eleştiriye açılması açısından bugüne kadar yazılmış en önemli sözleşme olduğunun hatırlatıldığı mektupta, Son olarak; geçtiğimiz gün İstanbul'da bir kadının sokak ortasında cinsel saldırıya maruz kalması ve ne yazık ki 2 kadınında bir erkek tarafından vahşice katledilmesi kadınlar açısından büyük bir infiale neden oldu. Kendimizi korumasız hissetmekteyiz. Kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi'nin ruhuna ve uygulamasına ne kadar ihtiyacımızın olduğunu daha net anladığımız bu günlerde size bu çağrıyı yapmayı gerekli gördük” denildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Meclis Başkanı; Maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altında imzası olan CEDAV (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) de imzalanmış da olsa, bu sözleşmenin de ruhu ve uygulamasına tanık olamıyoruz. Kadınlara karşı ayrımcılık, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her yerde yaşanmakta. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanmasının bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak; İnsan Hakları Savunucusu kadınlar olarak, Meclis Başkanı kimliğinizle size büyük bir görev düştüğünü düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddetin böylesine arttığı bugünlerde Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanmasının tartışılması ve ardından da imzaya açılması konusunda mecliste bulunan siyasi partilere bir çağrı yapmanızı talep ediyoruz. Bu talebimizi yerine getireceğinizi ummak istiyoruz."