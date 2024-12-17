İHD kurucularından Hüsnü Öndül hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Hüsnü Öndül, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İHD'nin yanı sıra Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) kurucu ve yöneticilerinden olan Hüsnü Öndül, İHD genel başkanlığını da yaptı. İnsan hakları alanında çok sayıda rapora imza atan Öndül, Kimiz (şiir) ve İnsan Hakları Yazıları kitaplarını yazdı.

Son olarak Ankara'da İbni Sina Hastanesinde ameliyat olan Hüsnü Öndül, kalbinin durmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Öndül, ‘Özgürlükler’ başlığı adı altında 22 yıldır Evrensel Gazetesi'nde de köşe yazıları kaleme alıyordu.

İHD Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İnsan Hakları Derneği kurucularından, önceki genel başkanlarımızdan Hüsnü Öndül'ü kaybettik. Hüsnü Öndül hem bir insan hakları savunucusu, hem bir avukat, hem de bir yazar ve yılmaz bir insan hakları savunucusuydu. Anısı her zaman bizimle olacak. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır."