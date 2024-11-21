İHH, "IŞİD'e yardım" haberi nedeniyle BirGün'e açtığı davayı kaybetti

Merve ATICI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, gazetemiz BirGün'de yayımlanan ve IŞİD'in 10 Ekim 2015'te Ankara'da gerçekleştirdiği katliama yönelik davada dinlenen tanığın, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) hakkındaki açıklamalarının haberleştirilmesinin kamu yararı kapsamında olduğuna hükmetti.

10 Ekim Katliamı’na ilişkin davanın Haziran 2021'de görülen 11’inci duruşmasında tanık sıfatıyla ifade veren Merve Dündar, İHH üzerinden gelen yardımlara ilişkin konuştu.

Davanın sanıklarından IŞİD mensubu Ömer Deniz Dündar’ın kardeşinin eşi olan tanık Merve Dündar, evli olduğu Mahmut Gazi Dündar’la birlikte Suriye’de bulundukları sürede IŞİD bölgesinde kaldıklarını, İHH üzerinden gelen yardımları dağıttıklarını ve maaş aldıklarını anlattı.

Dündar'ın ifadeleri mahkeme kayıtlarına şöyle geçti:

"IŞİD bölgesinde kalıyorduk eşim Suriye’de bir iş yapmıyordu. Gelen erzakları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Eşim şu an YPG’de esir ve bildiğim kadarıyla sağ. Ömer Deniz Dündar’dan da yıllardır haber yok. En son 2017’nin sonlarında gördüm. Bizim eve gelmişti."

İHH: KİŞİLİK HAKLARIMIZ ZEDELENDİ

İHH, tanık Dündar'ın ifadelerinin BirGün'de 10 Haziran 2021 günü "10 Ekim davası tanığı: İHH üzerinden gelen yardımları dağıtıyorduk" başlığıyla yayımlanmasının ardından söz konusu haberin "vakfın kişilik haklarını zedeleyecek nitelikte olduğunu, gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Vakıf, gazetemizden 50 bin TL tazminat talep etti.

"KAMU YARARI BULUNAN GERÇEK BİR HABERDE 'HUKUKA AYKIRILIK' GERÇEKLEŞMEZ"

İlk derece mahkemesinin (İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi) İHH'nın iddialarını kısmen kabul etmesiyle istinafa taşınan davada karar çıktı.

Anayasanın 28. maddesi ile 5187 sayılı Basın Yasası'nın 1. ve 3. maddelerine vurgu yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davaya konu haberde ağır ceza mahkemesinde dinlenen bir tanığın beyanlarının haberleştirildiğini, doğrudan davacının kişilik haklarına saldırının hedeflenmediğini ve haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını vurgulayarak davanın reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İstinaf kararında, "Önemle vurgulanmalıdır ki yayımlanmasında kamu yararı bulunan, gerçek ve güncel bir haberin veya eleştirinin, özle biçim arasında denge kurulmak suretiyle verildiği durumlarda manevi tazminat sorumluluğunun temel öğesi olan 'hukuka aykırılık' gerçekleşmeyeceğinden basının sorumluluğu da söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi.

İstinaf, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına ve İHH tarafından açılan manevi tazminat davasının da reddine hükmetti.