İHL sınıfı ferah, fen sınıfı kalabalık

AKP iktidarının dini eğitim ağırlıklı okullaşma politikası, resmi verilere yansıdı. Öğrencilerin büyük oranda tercih ettiği Anadolu ve fen liseleri kapasite yetersizlikleri ile gündeme gelirken iktidar okullaşma politikasını imam hatip liselerini önceleyerek kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dini eğitim için kullandığı kaynağı hemen her yıl daha da artırdı. Buna göre derslik başına düşen öğrenci sayısı genel ortaöğretimde 24,1 olurken imam hatip liselerinde 11,8’e kadar düştü.

MEB, öğrencilerin ve velilerin Anadolu ile fen lisesi taleplerini görmezden gelerek yatırımlarını dini ve mesleki eğitime yaptı. İmam hatip liselerinin azalan öğrenci sayısına karşın hemen her yıl onlarca yeni imam hatip lisesi açıldı.

ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜŞÜŞ

2006-2007 eğitim öğretim döneminden 2014-2015 eğitim öğretim dönemine kadar iktidarın destek ve yönlendirmelerinin de etkisiyle Anadolu imam hatip liselerinin öğrenci sayısında ciddi artış yaşandı. Ancak 2015 yılı itibarıyla tüm yönlendirmelere karşın öğrenciler imam hatip liselerini tercih etmedi. Bu liselerdeki öğrenci sayısı, 2024 itibarıyla önceki yıla göre yüzde 6,4 oranında azaldı. Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 521 bin 264 olan imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 480 bin 484’e kadar geriledi.

MEB’in okullaşma politikasındaki plansızlık, genel ortaöğretim okullarında kalabalık sınıflar yaratırken dini eğitim yapan okulların sınıfları büyük ölçüde boş kaldı. Bazı okullarda sınıflardaki öğrenci sayısı 45’i bulurken resmi verilere göre ortaöğretimde ülke ortalaması derslik başına 24,1, mesleki ve teknik ortaöğretimde derslik başına 24,7 öğrenci oldu. İmam hatip liselerinde ise derslik başına yalnızca 11,8 öğrenci düştü. AKP iktidarlarında sayıları giderek artan özel okulların verileri de “Veliler özel okullara özendiriliyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel okullarda derslik başına yalnızca 13 öğrenci düştüğü belirtildi. Benzer bir tablo ortaokul kademesinde de yaşandı. Ortaokullarda derslik başına 29 olan öğrenci sayısının imam hatip ortaokullarında 21 olduğu bildirildi.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, “İmam hatipler ayrıcalıklı okullar oldu” dedi. MEB’in talebin çok üzerinde imam hatip okulu açtığını ifade eden Taştan, şunları kaydetti: “Okulların yarısı boş kaldı. Milli Eğitim Bakanı diğer okullara üvey evlat muamelesi yapıyor. Bazı okullarda sınıf mevcutları 45’i bulurken imam hatip liselerinde derslik başına 12 öğrenci düşüyor. İmam hatiplere ücretsiz servis yemek veriliyor. Tarikat ve cemaatlerden burs aktarılıyor. Okullar yarı kapasiteyle çalışıyor. Ortaya çıkan kamu zararından Milli Eğitim Bakanı sorumludur.”

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İMAM HATİP OKULLARI GİDEREK ARTIYOR

MEB’in okul sayılarına yönelik verileri de dini eğitim için sağlanan ayrıcalığı gözler önüne seriyor. Kalabalık sınıflar ve ikili eğitim sorununa karşın genel ortaöğretim okullarının sayısı azalırken dini eğitim yapan okulların sayısı, talebin düşmesine rağmen artıyor. Genel ortaöğretimde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 6 bin 665 olan okul sayısı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 6 bin 509’a düştü. Ancak dini eğitim yapan okulların 2022-2023 döneminde bin 715 olan sayısı 2023-2024 döneminde bin 723’e çıkıyor.