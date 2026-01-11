İhlal tespitine yaptırım yok

Asbest ve zehirli madde içeren gemilerin son durağı olan İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketlere yönelik çevre ve halk sağlığına zarar verdiği iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan incelemeler sonucunda cezai sorumluluk doğuracak nitelikte somut delil bulunmadığı gerekçesiyle dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak, çevre mevzuatına aykırılıklar nedeniyle bazı firmalara yalnızca idari yaptırım uyguladı.

9 FİRMAYA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Gemi söküm faaliyetlerinin çevreyi kirlettiği ve işçi ile halk sağlığını tehdit ettiği yönündeki başvurular üzerine başlatılan soruşturmada, savcılık Çevre İl Müdürlüğü’nün bölgedeki işletmelere yönelik denetimlerini ve bu denetimler sonucu uygulanan idari işlemleri esas aldı. Kararda, şikâyetlerin cezai boyutta somutlaştırılamadığı, denetimler sonucunda idari yaptırım uygulandığı ve bu nedenle ceza davası açılmasına gerek bulunmadığı ifade edildi. Çevre İl Müdürlüğü’nün geçen sene yaptığı denetimlerde, atık yönetimi yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmesi, bilgi ve belge sunumundaki usulsüzlükler ile mevzuata aykırı söküm faaliyetleri tespit edildi. Bu kapsamda 9 işletmeye, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı. Kesilen para cezalarının tutarı, ihlalin niteliğine göre değişmekle birlikte yalnızca 167 bin TL ile 334 bin TL arasında oldu. Müdürlüğün savcılığa gönderdiği yazılarda, gemi söküm faaliyetlerinin toprak, su ve hava üzerinde kalıcı çevresel zarar oluşturup oluşturmadığının mevcut mevzuat kapsamında doğrudan tespit edilemediği belirtildi. Savcılık kararında, ilerleyen süreçte yeni ve somut ihlal tespit edilmesi durumunda soruşturma başlatılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığı ifade edildi. Karar, Aliağa’daki gemi söküm faaliyetlerine ilişkin denetimlerin sürdüğünü, ancak mevcut delil durumunun ceza davası açılması için yeterli görülmediğini ortaya koydu.

***

NE OLMUŞTU?

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği, kıyı kenar çizgisinin genişletilmesini öngören proje başvurusunu Ekim 2025’te geri çekmişti. Çevre Bakanlığı da derneğin talebi üzerine ÇED sürecini sonlandırmıştı. Bakanlık, faaliyetlerin ÇED muafiyetleri kapsamında süreceği, imar planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar başvuru yapılabileceği belirtmişti.