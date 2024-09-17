İhlaller ülkesi, AYM kararlarında!

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre; Naif Bal, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak tutulmakta iken 17 Ocak 2008 tarihinde infaz ve koruma memurları ile tartıştı. Naif Bal’ın sağ kaş dış yüzünde 3-4 cm’lik ekimotik sıyrık tespit edildi. F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliği tarafından ceza ve infaz koruma memuru E.A ile F.B. hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Naif Bal, 3 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi ‘’insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine’’ oy birliğiyle karar verdi. Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada, infaz ve koruma memurları E.Ö., F.B., E.A. ve İ.C.’YE 100 gün karşılığı 2 bin TL adli para cezası verildi. Naif Bal, bu kararın ardından AYM’ye bir kez daha bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, ‘’kasten yaralama suçunu işlediği kabul edilen kamu görevlilerinin orantılı bir müeyyide ile cezalandırılmamaları nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul boyutunun’’ ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Naif Bal’a 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

AYM, düşük zammın eleştirildiği e-postada nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmayı da hak ihlali saydı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ücretine yapılan yıllık yüzde 5,3 oranındaki zamma tepki gösteren Serap Aslan A. iş yerindeki yönetici ve işçilere, "Merhabalar, bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar, bilgilerinize" şeklinde e-posta yolladı. Bu ifadeler nedeniyle iş akdi feshedilen Serap Aslan A. mahkemeden sonuç almayınca AYM’ye başvurdu. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

KOLLUK ŞİDDETİ

AYM, diğer bir başvuruda kolluk görevlilerinin şiddetine maruz kalınması ve olay hakkında etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.