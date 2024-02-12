Ihlamurun fiyatı 600 liraya kadar çıktı

Halk arasında gribal enfeksiyonun ilacı olarak bilinen ıhlamur, vatandaşlarca oldukça fazla tercih ediliyor.

Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Ihlamur ve zencefilin gribal enfeksiyona iyi geldiğini söyleyen Aktar Muhammed Hanzala Altun, aktarlarda da vatandaşların en çok tercih ettiği bitkinin ıhlamur olduğunu belirtti.

Ihlamurun kilogram fiyatının 600 TL olduğunu dile getiren Altun, “Havaların normalden farklı gitmesinden dolayı şu anda gribin farklı türü var. İnsanların sürekli öksürük, geniz akıntısı gibi şikayetleri var. Pandemi gibi diyebiliriz. Hastanelerin doluluk oranı yüksek. Bizde de şu anda ıhlamur ve zencefil satışı yüksek. Ihlamurun gribe, nezleye, geniz akıntısına faydası olduğu için şu anda satışlar yüksek şekilde ilerliyor. Ihlamurun 100 gramını 60 TL’den satıyoruz. Bu da kilo olarak bakarsak, 600 TL’ye tekamül ediyor. Ihlamur kaynadıkça rengini ve aromasını verir. Ihlamur bir kere demlenip, atılacak bir ürün değil. Soğuduğu zaman ocakta tekrardan ısıtılıp, tüketilebilir. Kaynatıldıkça daha da çok aromasını veren bir bitkidir. Vatandaşların fiyata tepkisi olmuyor. Çünkü 100 gram ıhlamur baya çok ediyor. 100 gram ıhlamur 3 kişilik bir aileye 1 ay kadar yetiyor” şeklinde konuştu.