İHL’ye talep yok, Tekin rüyada

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’ya giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip ağırlıklı okullaşma politikasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. İmam hatip okullarının, “Türkiye’nin her tarafında” olduğunun altını çizen Tekin, “Öyle sunuyorlar ki 'Türkiye'nin her tarafında imam hatip okulları var.' Hayır, toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip okulu açtık. Talep olduğu sürece de açmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

MEB’in 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemine yönelik örgün eğitim istatistikleri ise Bakanı Tekin’in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. Resmi veriler, ortaöğretim kademesindeki imam hatip okullarının öğrenci sayısının giderek eridiğini ortaya koydu.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ERİME

Bakanlığın verilerine göre, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinde toplam 568 bin 179 öğrenci öğrenim gördü. Dini eğitim yapan ortaöğretim okullarındaki 568 bin 179 öğrenciden 475 bin 837’i Anadolu imam hatip lisesi, 3 bin 292’si de çok programlı Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinden oluştu. Ülkede lise öğrenimine devam eden bin 355 yabancı uyruklu öğrencinin ise Anadolu imam hatip liselerinde okuduğu belirtildi.

Dini eğitim yapan ortaöğretim okullarındaki öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise 521 bin 264’e kadar geriledi. Toplam 521 bin 264 imam hatip lisesi öğrencisinin bin 321’inin yabancı uyruklu öğrencilerden oluştuğu bildirildi.

İmam hatip okullarının öğrenci sayısında 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ise dramatik bir düşüş yaşandı. Buna göre, 2020-2021 döneminde 568 bin 179, 2021-2022 döneminde 521 bin 264 olan imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı, 2022-2023 döneminde 480 bin 484’e kadar düştü.

KAYNAKLAR DİNİ EĞİTİME

MEB, 2024’ün ilk yarısında dini ve mesleki eğitim veren okullar için toplamda 97,5 milyar TL akıttı. Eğitim bütçesine konulan her 10 TL’nin 2 TL’si bu okullara giderken imam hatipler için altı ayda 39,1 milyar TL harcandı.

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OKULLAR TERCİH EDİLMİYOR

MEB’in 2022 yılında hazırladığı Liselere Geçiş Sistemi raporu da imam hatiplerin tercih edilmediğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren 10 imam hatip ortaokullu öğrenciden dördü imam hatip liselerini tercih etmiyor. Raporda, imam hatip ortaokulundan mezun olan ve LGS kapsamında liseye yerleşen 35 bin 312 öğrenciden yalnızca yüzde 57,4’ünün lisede Anadolu imam hatip lisesini tercih ettiği belirtiliyor.