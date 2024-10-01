İhmal giderilmeden şiddet asla bitmez

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 8 aydır tedavi gören ve hayatını kaybeden hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarına yaptığı saldırı protesto edildi. DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları, 2 hemşire ve 1 temizlik personelini darbetti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla saldırıyı protesto etti. Açıklamayı yapan iş yeri temsilcisi Sezgin Güler, sağlıkta şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Şiddet, gücünü sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden, sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, değersizleştirilen mesleklerimizden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından ve liyakatsiz yöneticilerin mobbinginden almaktadır. İhmaller giderilmeden bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz.”