İhmal ölüm getirdi

Polis çevirmesine giren taksi şoförü, alkolmetreye üfledikten sonra rahatsızlandı.

Alkolsüz olduğu anlaşılan sürücünün rahatsızlığının etkisiyle dengesiz halini, "uyuşturucu şüphesi" olarak değerlendiren trafik polisleri, sürücünün arkadaşının uyarısına rağmen ambulans çağırmak yerine uyuşturucu tespiti için polis ekibi talep etti. Çevirme noktasında bir saat bekletilen sürücü, kaldırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirirken Anayasa Mahkemesi oybirliğiyle "yaşam hakkının ihlal" edildiği kararına vardı.

Bursa’da 17 Haziran 2019’da meydana gelen olayda, taksi şoförü E.Ö., yemek molası vermek için evine doğru yola çıktı. Sürücü, bir süre sonra trafik polislerince denetim için durduruldu. Alkol testi yapılan E.Ö’nün alkolsüz olduğu belirlendi. Polisler bu kez, E.Ö.’nün “uyuşturucu kullanmış olabileceği” şüphesiyle ilgili polis ekibine haber verdi. Ayakta duramayacak derecede dengesiz olan E.Ö.’nün durumu daha da kötüye gidince, olay yerine ambulans çağrıldı. Sürücü, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAATLERCE BEKLETİLDİ

Sürücünün yakınları E.Ö.’nün ölümüne, polis memurlarının ihmali davranışlarının neden olduğunu belirterek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvuruda, alkolmetreye üfletilmesi nedeniyle E.Ö.’nün beyin kanaması geçirdiği, ölçüm sonrası alkolsüz olduğu anlaşılmasına karşın olay yerine ambulans çağırmak yerine önce uyuşturucu tespiti için başka bir polis ekibinin çağrıldığı kaydedildi. E.Ö.’nün, ambulans gelene kadar olay yerinde 1 saat 20 dakika kadar bekletildiğini belirten yakınları, polis memurlarının cezalandırılmasını istedi.

İHMALLER SİLSİLESİ

Yürütülen soruşturma, ihmaller silsilesini de açığa çıkardı. Olay yerine, E.Ö. ile aynı durakta çalışan bir arkadaşının çağrıldığı, yaşananları aileye haber vermek isteyen E.Ö.’nün arkadaşının, “Aile buraya şimdi gelirse, burası karışır. Daha sonra haber verin” denilerek engellendiği öne sürüldü. Uyuşturucuyla ilgili olay yerine gelen ekipte yer alan bir polisin ise trafik polislerine, “Niye bizi çağırdınız? Ambulans çağırsaydınız ya” diye tepki gösterdiği belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2020’de verdiği kararda polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

AYM’DEN İHLAL KARARI

Karara itiraz eden aile, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. E.Ö.’nün eşi, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkemenin kararında, kolluk görevlilerinin ihmali nedeniyle E.Ö.’nün yaşam hakkının ihlal edildiği ve yargılamanın yeniden yapılması gerektiği vurgulandı. AYM, başvuruculara, 200 bin TL manevi tazminat ödenmesini de karara bağlandı.