İhmal tescillendi, suçlu bulunamadı: Tavanı çöken hastanedeki bebek ölümlerine takipsizlik

İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde 4 Ağustos 2024’te yaşanan tavan çökmesinin ardından yürütülen soruşturma, cezasızlıkla sonuçlandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanının çökmesi ve bebeklerin acil tahliyesi sonrası gerçekleşen bebek ölümlerine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

BİLİRKİŞİ: TESİSAT HATALI, PERSONEL KUSURLU

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, hastanedeki teknik ihmali tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Raporda, sıcak su borularından daha önce sızıntı olduğunun bilinmesine rağmen onarım yapılmadığı vurgulandı. Tesisatın imalatı sırasında plastik boruların yeterli ısıyla birleştirilmediği, bu "özensiz çalışma" nedeniyle sistemin basıncı kaldıramayıp patladığı kaydedildi. Raporda hem yüklenici firmanın personelinin hem de gerekli kontrolleri yapmayan hastane teknik yönetiminin kusurlu olduğu ifade edildi.

‘İLLİYET BAĞI’ BULUNAMADI

Ancak savcılık, bu ağır ihmal tablosuna rağmen bebek ölümleriyle olay arasında bağ kurmadı. Kararda, bebeklerin otopsi raporlarında sıcak su yanığı ya da travmatik bir darbe izine rastlanmadığı belirtildi. Yaşamını yitiren Şentürk ve U.E.Ç. isimli bebeklerin ölümlerinin; erken doğuma bağlı komplikasyonlar, solunum yetmezliği ve enfeksiyon gibi "doğal yollarla" gerçekleştiği iddia edildi.

İHMAL VAR, CEZA YOK

Savcılık, tavanın çökmesi ve bebeklerin bu ortamda tahliye edilmesinin ölüm olayına bir etkisi olmadığını savunarak dosyayı kapattı. Kararda, "üçüncü kişilere yönelik bir kusur bulunmadığı" ve "soruşturmaya devam etmeyi gerektirir somut bir delil olmadığı" öne sürülerek ihmali tescillenen sorumlular hakkında dava açılmasına gerek görülmedi.

AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPMIŞTI

Patlama yaşanan hastane pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılarak 31 Mayıs 2020'de açılmıştı.

Açılışa katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatak kapasiteli hastanenin yurt dışından gelecek hastalara da hizmet edebilecek durumda olduğunu belirterek, "Yurt dışından bir hasta geliyorsa, uçakla gelip hemen bir yaya mesafede hastaneye gelecek tedavisini olacak ve tedaviden sonra da yine uçakla buradan nereye gidecekse uluslararası ise uluslararası, ulusal ise ulusal olarak hemen ulaşabileceği menziline ulaşacaktır" demişti.

2024'te yaşanan patlamaya bağlı tavan çökmesinin ardından 8 bebek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmış, bebeklerin 2'si yaşamını yitirmişti.