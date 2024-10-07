İhmal zincirinde ikinci duruşma

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade adlı gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği davanın ikinci duruşması bugün ve yarın Silivri 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Yakınlarını kaybeden aileler kamuoyuna davanın takipçisi olmaları için çağrıda bulundu. Duruşmaya kamu görevlilerinin katılması bekleniyor.

Yangında yaşamını yitiren Şivan Dolu’nun ablası Fatma Getizmen, kardeşinin olaydan saatler sonra dışarı çıkarıldığını ifade etti. Getizmen şunları söyledi: Şivan saat 16’da dışarı çıkarıldı. Yangın hızlıca söndürüldüyse neden bu kadar geç çıkarıldı? Mekanda bulunan ve şu an tutuklu yargılanan Mehmet Menduh Ceylan 4 kişiyle birlikte dışarı çıkıp kurtulurken 29 kişi nasıl içeride kaldı? Bina yöneticilerinin de yargılanması gerekiyor. Belediyeden itfaiyeye işverene kadar büyük bir ihmal zinciri var.”

GEREKLİ DENETİMLER YAPILMALIYDI

Özkan Baş’ın eşi Emine Baş ise “Bu davanın emsal teşkil etmesini istiyorum. Birileri 3-5 kuruş fazla para kazanacak diye İstanbul’un göbeğinde 29 insan hiçbir önlemin alınmadığı, ruhsatı bile olmayan bir yerde öldüler. Kurumlar gerekli denetimleri ve yaptırımları uygulamalıydı. Denetim yok, önlem yok, tadilat izni yok, gerekli hiçbir şey yapılmamış. Bunları tespit etmek için bilirkişi raporuna da gerek yok, her şey ortada. Kurumlar fırsat verirse herkes her şeyi yapabilir” dedi.

2 Nisan’da Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta bulunan Masquerade adlı gece kulübünde izinsiz yapılan tadilat sırasında kaynak makinasından çıkan kıvılcım yangına neden olmuştu. Hiçbir yangın ve iş güvenliği önleminin olmadığı mekanda biri 17 yaşında, ikisi Afgan toplam 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarında mekânda sprinkler, söndürme sistemi, yangın dolaplarının çalışmadığı ve çıkış kapısının tadilat malzemeleriyle kapatılarak işçilerin yangından kaçabilmesine olanak bırakılmadığı ifade edilmişti. Bunun yanında mekanın işletme ve yangın ruhsatlarının yıllardır alınmadığı ortaya çıkmıştı. 17 Temmuz’da gerçekleştirilen ilk duruşmada tutuklu yargılanan 9 sanıktan 2’si tahliye edilmiş, avukatlar ve aileler bu kararı tepkiyle karşılamıştı.

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KAMU GÖREVLİLERİ DE KATILACAK

Kamu görevlileri hakkında hazırlanan iddianamede ise dönemin 13 belediye yetkilisi hakkında "görevi kötüye kullanma" ile "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. BirGün’e konuşan avukat Ahmet Ergin, ikinci duruşmaya katılmaları için kamu görevlileri hakkında gerekli yazışmaların yapıldığını ifade etti.

Ergin, “Belediye çalışanlarının da bu duruşmaya gelmeleri gerekiyor, gelmezlerse haklarında yakalama kararı çıkarılabilir. 13 kamu görevlisinin adli kontrol şartı var. Dosyaya belge geldikçe durumun vahameti daha da ortaya çıkıyor. Sanıkların olası kasttan yargılanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yangın raporu olmayan bir işletmede çalışmanın kendisi bile olası kastın bir bölümüdür. Bu facianın üstü kolay örtülmemelidir. Emekçinin canı bu kadar ucuz olmamalı. Sendikalar, medya, sivil toplum kuruluşları bu davanın arkasında durmalıdır” dedi.