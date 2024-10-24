İhmaller silsilesi mahkemeye sunuldu

Emek Servisi

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan 43 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin üçüncü bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 5 sayfalık raporda, dosyadaki bilgilerin bütün olarak incelenmesi sonucunda kazanın meydana geldiği iş yerinde zor jeolojik ve teknolojik şartların söz konusu olduğu, emek yoğun çalışma şeklinin uygulandığının anlaşıldığı aktarıldı.

Yeraltı şartlarındaki dar hacimlerde emek yoğun çalışma uygulamalarında yönetsel ve/veya operasyonel aktivitelerin zorlaşabildiği, süregelen ve/veya anlık nitelikteki teknik zafiyetlerin buna eklenmesiyle de çok kayıplı, üzücü iş kazalarının oluşabildiği anlatılan raporda, kazada kasıt unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu ve TTK Amasra Müessesesi raporlarında kazanın meydana gelişiyle ilgili belirtilen hususların genel anlamda heyetin görüşleriyle benzeştiğine yer verilen raporda şunlar kaydedildi:

“Ancak iş yerinde iş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yaygın bir 'kusur, hata, yanlış ve/veya eksik uygulama' zincirinin mevcudiyeti söz konusudur. Bilirkişi heyetimiz bu yaygın 'kusur, hata, yanlış ve/veya eksik uygulama' durumunu göz önüne alarak, 'teknik ve idari makamlar' sorumlu tutulmuştur.”