İhmaller yine can aldı

Haber Merkezi

İstanbul’da Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye’nin son dönemde konuştuğu zehirlenme vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Şırnak’ta aynı kafede pizza yiyen 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı. Çorum’da ise bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 3 aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

YİNE HAŞERE İLAÇLAMASI

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kafede önceki akşam akşam saatlerinde pizza yiyen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

Çorum’da ise bir dairede yapılan ilaçlama sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 aileden 8 kişi, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İlaçlamayı yapan A.U. gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Almanya’dan tatil için geldikleri İstanbul’da ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölmesi gündemde geniş yer bulmuştu. Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeni ‘böcek ilacı zehirlenmesi’ olarak belirlenmişti.