İhmaller zinciri ölümü getirdi

Tuğçe ÇELİK

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da yaşanan faciada iki kişinin ölümüne ilişkin savcılık iddianamesi ve bilirkişi raporu tamamlandı. Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak ölümüne neden olan olayla ilgili savcılık iddianamesi tamamlandı.

13’ü tutuklanan, 2’si hakkında yakalama kararı çıkarılan toplam 44 kişi hakkında ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması 5 Eylül’de İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

BİLİRKİŞİ ‘ORTAK SUÇ’ DEDİ

Konuyu inceleyen bilirkişi heyeti; Gediz Elektrik’ten taşeron firma Argan Mühendislik’e, oradan İZSU’ya kadar birden fazla kusurlu kurum ve kişi tespit etti. Bilirkişi raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

• Gediz Elektrik’te kusurlu olan altyapı tesisini kabul tutanaklarında kusursuz gösterip denetim görevini gerektiği şekilde yapmadığından 16 kişi kusurlu bulundu.

• Yağmur suyu ızgaralarının montajını Arif Kapuş’a ait Argan Mühendislik yaptı. Ancak ızgaraların bakımı yapılmadı, çamur ve çöpler ızgarada birikerek su akışını engelledi. Yağmur suyu akım yüklü kablo ve ızgarayla temas edince ölüme sebep olan kaçak elektrik yüklü su birikintisi oluştu. Argan Mühendislik ızgara ihalesine teklif veren tek firmaydı. Firmaya 43 milyon 938 bin 500 TL ödenmişti. Ayrıca İZSU, yer teslimi ve sözleşme yapılmaksızın Kapuş’a ızgara montajını yaptırmıştı.

• Olayın yaşandığı yolun tretuvar üst koduna kadar 20 cm yüksekliğinde yağmur suyu dolması ızgaraların gerekli bakım ve onarımdan geçmediğini gösterdi.

• Kanalizasyon sistemlerinde ihmal, yatırım ve planlama eksikliği vardı. Kanalizasyon yağmur suyu altyapı şebekelerinin bakım ve onarımından sorumlu olan İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli 12 kişi teknik yönden kusurlu bulundu.

• Argan Mühendislik çalışanları yağmur suyu ızgaralarının montajını yaparken kabloları zedeleyerek suyla temas etmesine sebep oldu. Kapuş da dahil olmak üzere toplam 5 kişi teknik yönden kusurlu bulundu.

• Demircan İnşaat Elektrik şirketinden 10 kişi kusurlu bulundu.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin kusurlu olmadığı tespit edildi.

İnanç Öktemay’ın ailesinin avukatı Ceng Düzgüner de olayın yaşanmasında Gediz Elektrik ve İZSU’nun ihmalleri olduğunu belirterek, “Mahallelinin ihbarları mevcut. Savcılık bu konuda araştırma yaptı ve ihbarlar tescillendi. İki kurum da taşeronları da tedbir almamış, aksine derin bir aymazlık içinde umursamamışlardır. Bu kurumlarda görev yapanlar, hiyerarşik olarak bu elem verici kazadan dolayı ‘olası kasttan’ yargılanmalıdır” diye konuştu.

Deniz’in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek ise “Ailenin tek dileği kızlarının ölümünde kusuru bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların, işledikleri suça ilişkin gereken cezayı almaları; ölüm olayının ve davanın gerçekliğinden uzaklaştırılmamasıdır” dedi.