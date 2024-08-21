İhmaller zinciri ölümü getirdi

Tuğçe ÇELİK

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü yaşanan faciada iki kişinin ölümüne ilişkin savcılık iddianamesi ve bilirkişi raporu tamamlandı.

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne neden olan olayla ilgili savcılık iddianamesi tamamlandı. 13’ü tutuklanan, 2’si hakkında yakalama kararı çıkarılan toplam 44 kişi hakkında ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması 5 Eylül’de İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

BİLİRKİŞİ 'OTAK SUÇ' DEDİ

konuyu inceleyen bilirkişi heyeti Gediz Elektrik'ten taşeron firma Argan Mühendislik'e oradan İZSU'ye kadar birden fazla kusurlu kurum ve kişi tespit etti.

Bilirkişi raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:

• Gediz Elektrik’te kusurlu olan altyapı tesisini kabul tutanaklarında kusursuz gösterip denetim görevini gerektiği şekilde yapmadığından 16 kişi kusurlu bulundu.

• Yağmur suyu ızgaralarının montajını Arif Kapuş’a ait Argan Mühendislik yaptı. Ancak ızgaraların bakımı yapılmadı, çamur ve çöpler ızgarada birikerek su akışını engelledi. Yağmur suyu akım yüklü kablo ve ızgarayla temas edince ölüme sebep olan kaçak elektrik yüklü su birikintisi oluştu. Argan Mühendislik ızgara ihalesine teklif veren tek firmaydı. Firmaya 43.938.500.00 TL ödenmişti. Ayrıca İZSU, yer teslimi ve sözleşmek yapılmaksızın Kapuş’a ızgara montajını yaptırmıştı.

• Olayın yaşandığı yolun tretuvar üst koduna kadar 20 cm yüksekliğinde yağmur suyu dolması ızgaraların gerekli bakım ve onarımdan geçmediğini gösterdi.

• Kanalizasyon sistemlerinde ihmal, yatırım ve planlama eksikliği vardı. Kanalizasyon yağmur suyu altyapı şebekelerinin bakım ve onarımından sorumlu olan İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevli 12 kişi teknik yönden kusurlu bulundu.

• Argan Mühendislik çalışanları yağmur suyu ızgaralarının montajını yaparken kabloları zedeleyerek suyla temas etmesine sebep oldu. Kapuş da dahil olmak üzere toplam 5 kişi teknik yönden kusurlu bulundu.

• Demircan İnşaat Elektrik şirketinden 10 kişi kusurlu bulundu.

• İzmir Büyükşehir Belediye ve Konak Belediyesinin kusurlu olmadığı tespit edildi.

SORUMLU OLAN YARGILANACAK

İnanç Öktemay’ın ailesinin avukatı Ceng Düzgüner'de olayın yaşanmasında Gediz Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri olduğunu belirterek, “Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbarlar mevcut. Savcılık bu konuda araştırmalar yaptı ve bu ihbarlar tescillendi. İki kurum da taşeronları da gerekli tedbirleri almamış, aksine derin bir aymazlık içinde umursamamışlardır. Bu kurumlarda görev yapanlar, hiyerarşik olarak bu elem verici kazadan dolayı ‘olası kasttan’ yargılanmalıdır” diye konuştu.

Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, “Ailenin tek dileği kızlarının ölümünde ihmali, kusuru bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşların, işledikleri suça ilişkin gereken cezayı almaları; ölüm olayının ve davanın gerçekliğinden uzaklaştırılmamasıdır. Aile herkesten acılarına saygı duyularak bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini beklemektedir” diye konuştu.

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YOLDA YÜRÜRKEN ÖLDÜLER

Özge Ceren Deniz, Osmaniyeli bir ailenin 3 kızından biriydi. Babası fizik öğretmeniydi, annesi de öğretmen olmasına rağmen çalışmıyordu, ev hanımıydı. Özge, ailenin en büyük kızıydı, 23 yaşındaydı. İzmir’deki tıp fakültesinin 5’inci sınıf öğrencisiydi. Ortanca kardeşi Kıbrıs’ta tıp okurken, en küçük kardeşi de bu yıl üniversite sınavına girmiş ve tıp bölümünü kazanmıştı. 12 Temmuz günü Alsancak’a yolu düşen Özge, yağmur suyunu tahliye edemeyen ızgaraların adeta küçük bir gölete çevirdiği sokakta karşıya geçmeye çalıştı. Ancak sokak kameraları genç kadın anında yere düştüğünü kayda aldı.

İnanç Öktemay, 44 yaşındaydı. 60 yıl önce İzmir’e göçen Burdurlu bir babayla Denizlili bir annenin iki oğlundan biriydi, doğma büyüme İzmirli’ydi. Liseden mezun oldu, babasıyla yer döşemeleri üzerine kurduğu işletmede çalıştı. Eski döneme ait giysilere büyük merakı vardı. Hem kendisi için farklı giysiler toplar hem de internet üzerinden hobi olarak bu giysileri satardı. 12 Temmuz günü Öktemay, İzmir’in Konak ilçesinde Enver Dündar Başar sokakla Cumhuriyet Bulvarı kesişimindeydi. Hava yağışlıydı, yayalar su birikintileri içinden geçerek yürümek zorundaydı. Yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada saat 19.22’de yer altı alçak gerilim kablo tesisindeki elektrik kaçağından kaynaklı olarak Deniz’in 230 volt gerilime maruz kalıp su birikintisinin içine yığıldığını gördü. Genç kadına yardım etmek istedi; hamle yaptığı an su birikintisine o da yığılıverdi. Ağabeyine saat 19.11’de mesaj atıp ‘TIR şoförü olalım, bütün Avrupa’yı karış karış gezelim’ yazmıştı. Mesajların son görülme saati 19.12 olarak kayıtlara geçti, öylece de kaldı. Öktemay, 10 yıl önce sosyal medya hesabında, “Bir ülkeyi tanımak isterseniz insanların nasıl öldüğüne bakınız” yazan bir paylaşım yapmıştı.

Ağabey Gökhan Öktemay kardeşini şu sözlerle anlattı: “İnanç, ailesine çok bağlıydı. Kaç kişi annesinin genç kızlık resmini koluna portre şeklinde dövme yaptırır? 15 yıl önce Alsancak’ta bu dövmeyi yaptırdı, aynı semtte de öldü. Bekardı ama tam bir gariban babasıydı. Çok para kazanmak ya da zengin olmak gibi bir hayali yoktu. Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, farklı insanlarla tanışmayı severdi. Ağırlıklı olarak felsefe kitapları okur, farklı bakış açılarını inceler, her görüşe değer verirdi. Bu olayda suçu, ihmali olan kimse şikayetçiyiz. Adalet istiyoruz. ”

AKLA MANTIĞA AYKIRI

Öktemay’ın eniştesi Hasan İncekara, “İnanç, oğlum gibiydi. Kendi oğlumla onu birlikte evlendirmeye söz vermiştim. Nasip olmadı. Yolda yürürken elektrik çarpmasıyla yere yığılan bir insana yardım ederken elektrik çarparak ölmeyi hayatımda ilk kez duydum. Elektrik bu çarpar tabii ama yolda yürürken suya basıp da elektrik çarpan dünyada kaç ülke var bilmiyorum? İzmir’in göbeğinde Alsancak’ta suya basıp elektrik akımına kapılarak vefat etmek akla mantığa sığmıyor. Ne belediyenin ne Gediz Elektrik’in bununla ilgilenmemesi inanılır gibi değil. Bu davada tamirci, teknisyen gibi kişiler tutuklanacak ama bu kurumsal bir hata olarak kabul edilmelidir. 10 yıldır bir kurumda sorunlar giderilemiyorsa bu şahsi bir hata değildir. Kurumun başında kim varsa, sorumlular kimse yargılanmalıdır. Davada bunu gündeme getireceğiz” dedi.