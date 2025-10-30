İhmallerle dolu ölümler ülkesi

Yangınlar, sel, depremler… İhmallerin, denetimsizliğin ve ‘kader’ diye geçiştirilen can kayıplarının bitmediği ucuz ölümler ülkesine dün bir adres daha eklendi. Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 7 katlı bir bina aniden çöktü. Binanın altında metro inşaatı olduğu, önceki gün de eczanede hasarlar ve binada da çatlakların oluştuğu bilgisinin yetkililere iletildiği iddia edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi bulunmadığını söylese de yaşananlar ülkedeki yapı güvenliği ve ihmaller zincirini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar ise son günlerdeki depremler ve yoğun yağışların zemini zayıflatmış olabileceği üzerinde durdu. Enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 14 yaşındaki Nisa ve 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir adlı çocukların cansız bedenine ulaşılırken 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 2 kişi için arama-kurtarma çalışmaları dün tüm gün sürdü.

8 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Gebze’deki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 7 katlı Aslan Apartmanı dün sabah 07.30 sıralarında aniden çöktü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Binada 5 kişilik bir ailenin kaldığı öğrenildi.

Enkaz altında kalan kişilerin 44 yaşındaki Levent Bilir ve 37 yaşındaki eşi Emine Bilir ile çocukları 14 yaşındaki Nisa Bilir, 18 yaşındaki Dilara Bilir, 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir olduğu öğrenildi. İlerleyen saatlerde önce Emir Bilir’in ardından Nisa Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 8’inci saatinde enkazdan Dilara Bilir sağ olarak çıkarıldı. Anne ve baba Bilir’e ulaşmak için tüm gün çalışmalar yürütüldü.

9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yaşananların ardından bölgedeki 9 bina tedbiren tahliye edilip mühürlendi. 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu binada yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

AKP’Lİ MÜTEAHHİDİN BİNASI

Söz konusu binanın AKP Gebze İlçe Başkan Yardımcısı Ergün Kahraman’ın sahibi olduğu Vatan İnşaat tarafından 2012 yılında kat karşılığı yapıldığı öğrenildi. 3 dubleksten oluşan konutlardaki sorunlarla ilgili yıkımdan bir gün önce müteahhite bildirildiği ve Kahraman’ın sorunu belediyeye bildireceğini söylediği öne sürüldü.

Binanın yan yatarak çöktüğü görüldü. (Fotoğraf: AA)

∗∗∗

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

• Metro inşaatına ilişkin alınan önlemler ve izinler neler?

• Çalışmalar devam ederken binaların durumu incelendi mi? Binanın 8-10 cm kaydığına yönelik iddialarla ilgili yetkililer inceleme yaptı mı?

• Binanın müteahhidi incelemelerinin ardından belediyeye şikâyetleri bildirdi mi?

• Binanın çürük olduğuna yönelik bir başvuru var mı?

• Bina bahse konu olduğu üzere bir gün önce çatladı mı? Çatladıysa neden önlem alınmadı?

• Binanın diğer katları neden boş?

∗∗∗

ÇÖKEN BİNA NEDEN TAHLİYE EDİLMEDİ?

Makine Mühendisleri Odası (MMO) ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), ihmallere dikkat çekti. MMO Gebze Temsilciliği, geçen yıl temmuzda, metro inşaatı ve hasarına dair 6 soru yayımlamıştı. Daha önce kontrolsüz dinamit patlatmanın ve tünel kazasının yaşandığı metro inşaatı ile ilgili MMO, “Projenin uygulama alanı çoğunlukla nüfus ve bina yoğun alanlardan geçmektedir ve doğal olarak tünel açma ve diğer inşaat faaliyetleri sırasında bu bölgelerdeki binalarda ve bina temellerinde zarar oluşma ihtimali vardır. Daha önce risk analizinin yapılıp yapılmadığı, zarar gören bina sayısı , varsa zarardan dolayı tahliye edilen bina sayısı açıklanmalı ve zarar gören binaların zararlarının giderilmesi konusunda nasıl bir çalışma yapıldığı konusu açıklığa kavuşturulmalıdır” uyarısında bulunmuştu.

∗∗∗

VALİ TEPKİLERLE KARŞILANDI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktardı. Aktaş, sağlam olmayan yapılara yönelik alınacak önlemleri anlatırken bir yurttaş "Yandaki kırmızı binanın sahibiyim. 2.5 ay önce başvurumu yaptım ama dönen olmadı" ifadeleriyle valiye sitem etti. Tepkinin ardından Vali Aktaş apar topar konuşmasını bitirerek alandan uzaklaştı.

∗∗∗

BİNALAR SIK SIK İNCELENMELİ

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, katıldığı bir televizyon yayınında binanın zemininin önemine dikkat çekti. Şen “Temelin oynamasıyla kolonda hareketliliği olması gayet normal. İnceleme yapılsaydı bina tahliye edilebilirdi. Teknik bir inceleme yapılmalıydı” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki 9 binanın tahliye edilmesine ilişkin de Şen “O binalarda hareketlilik olabilir endişesiyle doğru bir hareket. O bölgede bir bina çöküyorsa bunun birçok sebebi olabilir, tedbir amaçlı boşaltılması doğru bir adım” diye konuştu. Binanın Şen, binanın deprem sonrası yapıldığına ve 13 senelik olduğuna da dikkat çekti. Şen, deprem sonrası yapılan binaların takibinin yapılması gerektiğini söyleyerek “Belirli aralıklarla binalarda inceleme, bakım ve onarım çalışmaları yapılması gerek” dedi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ise binada sıvılaşma olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Binaların çökme nedeninin birçok nedeni olabilir. Zemin kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Lokal bir sorundan kaynaklı olarak çökmüş olabilir. Tünel kazıları sırasında deformasyon varsa ölçüm aletleri alarm verir. O ölçüm aletleri de incelenecektir. Bina altından metro geçiyorsa gerekli mühendislik önlemeleri alınmalı. Önemli kaynaklardan biri metro olabilir ya da zemin kayması gibi bir nedenle bu durum yaşanmış olabilir. Genç bir yapı. Bu yapı 70’lerden kalan bir yapı olsaydı betonlarda korozyon olması üzerinde durulabilirdi. Ama buradaki durum öyle değil.”

∗∗∗

‘ÇATLAK VAR İDDİASI’

Binadaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı: "Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş.”

Binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, binanın kolonlarında herhangi bir çatlaklık bulunmadığını, önceki gün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu söyledi. Enkazdaki Levent Bilir ile önceki gün görüştüğünü, kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdiğini söyleyen Aydın, durumu ilettiği dükkan sahibinin de yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını kendisine aktardığını söyledi. Aydın "Eşim sorunu bina sahibi Ergün beye anlatıyor. Ergün bey de incelemiş. Ergün bey, ‘Herhangi bir sıkıntı yok’ dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık” ifadelerini kullandı. Daha önce eczanedeyken deprem yaşadığını ancak dükkânda şiddetli sarsıntı hissetmediğini anlatan Aydın, "O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş" dedi. Kolon kesildiğine yönelik iddialarla ilgili de Aydın “Kolon kesilecek bir durum yok. Zaten 45 metrekare ortada kolon yok, kesemezsin ki” dedi.

Aydın ayrıca binanın önündeki çökmelerin ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığının görüldüğü çekilen fotoğrafları da gazetecilere gösterdi.