İhraç edilecek mi: CHP'den Özkan Yalım açıklaması

Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP'den istifa etmemesi durumunda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceği iddiaları gündeme geldi.

CHP Genel Merkezi, konunun bugün yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında geniş kapsamlı olarak ele alınacağını duyurdu. Kulislere yansıyan bilgilerde, Yalım'ın istifa etmemesi halinde MYK'de alınacak kararla ihraç edileceği öne sürülürken, parti kaynakları sürecin adli aşamaya göre şekilleneceğini belirtti.

"KARAR HEMEN VERİLMEZ"

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in CHP Genel Merkezi ile yaptığı görüşmede, partinin tavrına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

“Bu iddialar doğru değil ama henüz. Şu an hala gözaltında. Hakim kararından sonra bakılacak. Tutuklanacak mı serbest mi kalacak? Konularla ilgili kendisiyle de görüşülmesi gerekiyor. Bir adli süreç netleşsin önce konuşulur sonra genel başkanın dediği gibi parti üzerine düşeni yapar. Adapazarı’nda AKP’li belediye başkanıyla ilgili iddialar ortaya çıktı, üç hafta sonra kendisi istifa etti ve medyalarının bir bölümü o belediye başkanını savundu, o kadar yazışma olmasına rağmen. Sonuçta biz de iddiaların odağındaki kişiyi dinleyeceğiz ve sonra karar vereceğiz. Ama bu görüntüler kabul edilemez. Bugün yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında geniş bir şekilde değerlendirme yapılır ama hemen karar verilmez.”

ADAPAZARI ÖRNEĞİ

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, benzer süreçlerin geçmişte AKP'li belediyelerde nasıl yönetildiğine dair bir kıyaslama da yer aldı.

"Adapazarı'nda AKP'li belediye başkanıyla ilgili iddialar ortaya çıktı, üç hafta sonra kendisi istifa etti ve medyalarının bir bölümü o belediye başkanını savundu, o kadar yazışma olmasına rağmen."