İhraç edilecek mi: Özgür Özel’den Özkan Yalım açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, CHP'li il belediye başkanları toplantısı, Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Afbel Termal Otel'de gerçekleştiriliyor.

Toplantıda konuşan Özel, yerel seçim zaferinin ikinci yılında yaptıkları değerlendirmede önemli mesajlar verdi.

"GAZİ'DEN KALAN ÜÇ ANAHTARLA KAPILARI AÇTIK"

Partisinin 50 yıllık başarı kapısını bilim ve liyakatle açtıklarını belirten Özel şöyle dedi:

"Partimizin neredeyse elli yıldır siyaset kalesinin başarı kapısı kapalıydı. Üstündeki üç koca kilidi gaziden kalan üç anahtarla; gençlere güvenerek, kadınlara güvenerek ve bilime güvenerek açtık. 350 bin ankette adayları belirleyip, kampanya bütçesinin yüzde 16’sını ölçme değerlendirmeye ayırdık. Burcu Köksal’ı Afyon, Abdurrahman Tutdere’yi Adıyaman çağırdı. Her biriniz kendi şehirlerinizde doğmuş, sokağını bilen, kibirli değil tevazu gösteren isimler olarak tarihe geçtiniz."

"MİLLETİN VERDİĞİ KREDİ RİSK GÖRÜLÜRSE GERİ ÇAĞRILIR"

Belediye başkanlarına halkın verdiği desteğin bir "yatırım kredisi" olduğunu hatırlatan Özel, şu uyarıyı yaptı:

"Millet bize bir kredi verdi ama bu 'al harca' diye bir tüketici kredisi değildir. Yatırım kredisi önce verilen sonra takip edilen bir kredidir. İyi yönetildiğini görürse fazlasını verir, ama riskte gördüğü zaman geri çağırır. Bu yatırım şahsımıza değil, ülkenin geleceğine ve demokrasisine yapılan bir yatırımdır. Biz rakiplerimizi kırmadan, 'bu seçimin kaybedeni yoktur' diyerek bu zaferi kazandık."

"SOSYAL YARDIMLAR BEŞ KATINA ÇIKTI"

İktidarın "CHP gelirse yardımlar kesilir" iddiasının boşa çıktığını söyleyen Özel şöyle devam etti:

"Resmi rakam yüzde 460; yani AK Partili belediyeler bir yardım yapıyorsa, siz 4.6 kat fazla yardım yaptınız. Millet gördü ki CHP yoksulluğu yönetmek için değil, yok etmek için geliyor. AK Parti yoksulluğu yönetti ama biz umudu yeşerttik. Belediye başkanlarımız müteahhitlerle şakalaşmak yerine yaşlılarla sohbet ediyor, çocuklarla şakalaşıyor."

"İKTİDAR KENDİNDEN SONRAKİ İKTİDARA DARBE YAPIYOR"

"CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar yapılıyor bu durum yargı darbesi" diyen Özel şunları aktardı:

"Belediyelerimizdeki memnuniyet oranı AK Parti anketlerinde bile yüzde 61 çıkınca bu yürüyüşü durdurmak istediler. Bütün darbeler iktidara yapılır, bu darbeyi iktidar yapıyor. Kime yapıyor? Kendinden sonraki iktidara. Seçimi kazandığında 'milli irade' diyenler, kaybettiğinde o iradeyi 'kirli' görüyor. AK Parti'nin kadın ve gençlik kolları salon partisi olmuşken, bizim dinamik örgütümüzü yenemeyeceklerini anlayınca 'yargı kollarını' kurup taarruza geçtiler."

"CHP ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK"

Gözaltı görüntüleri tepki çeken tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savunmasını aldıklarını belirten Özel, “Geçtiğimiz günlerde operasyonlardan birinde hiçbirimizi memnun etmeyecek bir görüntü ortaya çıktı ve özeleştirimizi yaptık ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. İlgili hukukçu arkadaşlarımız görüştü ve MYK’nın verdiği yetkiyle raporunu paylaştı. CHP ilerleyen günlerde aldığı karar doğrultusunda kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek. Ancak herkes şunu bilsin ki haysiyet cellatlığıyla kimse iktidara tutunamaz, polis kamerasından paparazzi kamerası çıkarıp onu yandaş basına yollayıp onun üzerinden siyaset yapanlara o olay olmadan önce Sakarya’da ortaya çıkan ve 3 hafta boyunca kimsenin kulak kabartmadığı bir belediye başkanının bizim baskımızla istifa ettiğini ve yine bir başka belediye başkanının bu süreçte gördük” dedi.

