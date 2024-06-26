İhraç edilen hakim, HSK üyesine 'büyü' yaptırmak istemiş

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan ve ihraç edilen hakim Gül Altınok’un, HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin fotoğrafını Arap bir "büyücüye" göndererek yardım istediği ortaya çıktı.

İsmi tehdit ve şantaj olaylarına karışan ve ihraç edilen Hakim Gül Altınok’un, hakkındaki soruşturmayla ilgili Arap bir "büyücüden" yardım istediği ortaya çıktı.

Buna göre Altınok, HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin fotoğrafını da "büyücüye" gönderdi.

10haber’den Masum Gök’ün haberine göre; 2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle Altınok ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na birçok şikayet yapıldı.

Bu şikayetler üzerine açılan soruşturmalar sonucu müfettişlerin hazırladığı rapor Gül Altınok’un ihraç edilmesi yönündeydi.

Habere göre Altınok, hakim ve savcıların soruşturmalarına bakan HSK 2. Dairesi konusunda bir "büyücüden" yardım istedi. "Büyücü" olduğu iddiasındaki kişi ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında, HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

Altınok'un daha önce de, kendisini HSK’ye şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını göndererek Arap "büyücüden" yardım istediği belirtildi.

Fotoğraf: 10haber

Gül Altınok’un, avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede de HSK müfettişlerinin kendisinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu Whatsapp yazışmalarına yansıdı.

Adalet Bakanlığı, tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan hakim Gül Altınok’un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıklamıştı.