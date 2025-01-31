İhraç edilen teğmenlerin Avukatı Serdar Öztürk: "Bize göre hukuki bir karar verilirse, siyasi bir baskı olmazsa yüzde yüz dönerler"

İhraç edilen teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk kararı ve teğmenlerin geri dönüş ihtimalini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Öztürk, ihraç edilen teğmenlere ilişkin kararın gerekçesi henüz ellerine ulaşmadığını söyledi. Öztürk ayrıca siyasi bir karar alınmazsa teğmenlerin geri dönebileceklerini belirtti.

Kararın gerekçesini gördükten sonra bir değerlendirme yapabileceklerini söyleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Kararın gerekçesi henüz elimize geçmedi. Milli Savunma Bakanlığı hiç devlet adabına uymayan bir iş yaparak, kararın muhattaplarıyla paylaşmadan basınla paylaştı. Bu bugüne kadar yapılan bir uygulama değil. Önce biz bir gerekçeli kararı görelim, onda ne var. Gördükten sonra ancak değerlendirme yapabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla kararda ilk defa eğer değiştirilmediyse sonradan, kararda ilk defa Yüksek Disiplin Kurulu tarihinde şerh konuldu. O şerhleri de okuyup değerlendireceğiz. Bize göre hukuki bir karar verilirse, siyasi bir baskı olmazsa yüzde yüz dönerler. Dönmeleri gerekiyor. Çünkü orada da bir disiplinsizlik yok. Suç da yok."