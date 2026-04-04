İhraç edilmesi isteniyordu: AKP'li belediye başkanı istifa etti

Hakkındaki etik dışı ilişki iddiasının ardından partisi tarafından ihraca sevk edilen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AKP'den istifa etti.

Güler, son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından AKP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Güler, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında çıkan haberlerin “iftira niteliğinde” ve “asılsız” olduğunu savundu.

Güler açıklamasında, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattığını belirterek, bu sürecin partisine zarar vermemesi için istifa kararı aldığını söyledi. Güler şöyle dedi: “Bu nedenle devam eden sürecin büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.”

"ERDOĞAN'A BAĞLIYIM"

Açıklamasında bunun bir geri çekilme ya da siyasi çizgisinden vazgeçme anlamına gelmediğini de vurgulayan Güler, AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlılığının sürdüğünü ifade etti. Güler, “Bu kararım mücadelemden ve inandığım değerlerden vazgeçtiğim anlamına gelmemektedir” dedi.

Güler ayrıca, belediye başkanlığı görevini sürdürmeye devam edeceği mesajı verdi. Açıklamasında, Köşk’e ve ilçe halkına aynı sorumluluk duygusuyla hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Aydın yerel medyasında çıkan haberlerde, AKP Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in ilişki yaşadığı kadının belediye bünyesinde işe alınmasını sağladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Güler, yayınlanan fotoğrafların montaj ve yapay zeka ürünü savundu; suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Güler, iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.