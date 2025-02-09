İhraç edilmeyen teğmenlere 'anket' yapılmış: "Yanında kimler vardı?"

Kara Harp Okulu’ndaki kılıç çatmalı mezuniyet töreninin ardından 5 teğmen ve 3 komutanları ihraç edildi.

İhraç kararlarından ardından teğmenlere törenden sonraki ant içmeye katılıp katılmadıklarına dair anket yapıldı. Avukat Öztürk, "Bu uygulama, bizim görüşümüze göre bir fişleme gayretidir" dedi.

TEĞMENLERE ANKET: "FAALİYETE KATILDINIZ MI?"

Teğmenlere ankette “30 Ağustos 2024 de tören sonrası yapılan faaliyete katıldınız mı? ve “Katılan arkadaşınız var mı? İsimleri nelerdir? soruları soruldu. Teğmenlerin tamamına yakının yanıtı ise “Evet katıldım, tüm devre arkadaşlarım katıldı” oldu.

Anketin Eğitim Doktrin Komutanlığı’na bağlı sınıf okullarında yapıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı sınıf okullarında ise henüz bir anket yapılmadı.

AVUKAT ÖZTÜRK: "BU UYGULAMA BİR FİŞLEME GAYRETİDİR"

Avukat Serdar Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma ve cumartesi günü sadece EDOK Komutanlığına bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere, sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak, dershanelere çağrıldıklarını ve kendilerine 2 soruluk anket dağıtıldığını bildirdi. Avukat Öztürk, birinci soruda, “30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreni sonrasında yapılan kılıç çatma ritüeline katıldınız mı?, diğer soruda ise “Eğer katıldıysanız yanınızda kimler var?​” denildiğini aktardı.

Öztürk, şunları kaydetti:

“Anketin neden yapıldığını, yazılı emir olup olmadığı, ankete katılımın zorunlu olup olmadığı gibi sorular soran teğmenlerimize, ‘yazılı emir olmadığı, ankete katılmanın zorunlu olduğu, sözlü emirle bu anketin yapıldığı, ankete katılım zorunlu olmakla birlikte cevap vermenin zorunlu olmadığı’ ancak ad-soyad ve sicil numarası hanelerinin doldurulması emredilmiştir. Bu uygulama, bizim görüşümüze göre bir fişleme gayretidir, yasa dışıdır ve aynı zamanda suç teşkil eder. Bununla ilgili EDOK Komutanı hakkında gerekli yasal işlemin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecektir."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demiş ve mezuniyet andını okumuştu

Mezuniyet töreninin ardından başlatılan idari soruşturma sonucu teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç ile komutanlar Alper Topsakal, Halit Türkoğlu ve Murat Ertürk TSK’dan ihraç edildi.