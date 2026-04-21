İhracat gelirlerini sıcak savaş vurdu

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ait ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye’nin dış satımı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 oranında azalarak 63 milyar 279 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bakanlık, düşüşün temel nedeni olarak ABD-İsrail’in İran’a yönelen saldırıları ile çıkan savaş ve "takvim etkisi" olarak açıkladı.

MEGAKENTTE MEGA GERİLEME

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin en çok ihracat yapan şehri olan İstanbul’da devasa gerileme kaydedildi. 2025 yılı Mart ayında 4 milyar 876 milyon dolar ihracat yapan İstanbul, 2026’nın aynı ayında sadece 3 milyar 816 milyon dolarda kaldı. Gerileme yüzde 21,7 olarak hesaplandı.

Yurdun üretim ve ihracatta lider kentlerinde gerileme dikkati çekti. İlk 5 kentin ihracat performansı şöyle oldu:

• İstanbul: 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracatla yıllık yüzde 21,7 gerileme.

• Kocaeli: 3 milyar 159 milyon dolarlık ihracatla yıllık yüzde 1,6 gerileme.

• İzmir: 2 milyar 8 milyon dolarlık ihracatla yıllık yüzde 4,5 gerileme.

• Bursa: 1 milyar 746 milyon dolarlık ihracatla yıllık yüzde 0,1 gerileme.

• Ankara: 1 milyar 192 milyon dolarlık ihracatla yıllık yüzde 2,1 artış.

Anadolulu ihracatçı da savaştan etkilendi. Ticaret kenti Mersin’de yüzde 14,6’lık sert ihracat düşüşü kaydedildi. Manisa’da gerileme yüzde 14,7 ve Çorum’da yüzde 16,7 oldu.

DIŞ SATIM DARALDI

Bakanlık açıklamasında 40 ilde ihracatın arttığını ve 14 ilin 1 milyar dolar sınırını geçtiğini vurgulasa da, genel toplamdaki düşüş engellenemedi. 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolara geriledi. Geçen yılın aynı ayında 23 milyar 406 milyon dolar olan ihracat, bu yıl 21 milyar 918 milyon dolara gerileyerek yüzde 6,4’lük kayıp yaşadı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında en fazla artış sağlayan kentler Yalova, Şırnak, Kırıkkale, Elazığ ve Düzce oldu.