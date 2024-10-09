İhracat iklimi endeksi 9 ayın en düşüğünde

Ekonomi Servisi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylülde bir önceki aya göre azaldı. Geçtiğimiz ay 51,3 olan endeks, eylülde 50,5 olarak kritik eşik olan 50 sınırına yaklaştı. Endeks, 9 ayın en düşük seviyesini gördü. İSO’ya göre bu azalış, kimi pazarlarda ihracat yavaşlamasının yanısıra bazılarında da ekonomik aktivitenin daralması nedeniyle gerçekleşti.

İSO’dan yapılan açıklamada, Türkiye imalat sanayi sektörünün en büyük on ihracat pazarından altısında daralma görüldüğünün altı çizildi. Açıklamada şöyle denildi:

"En büyük on ihracat pazarı içerisinde en hızlı büyüme Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüldü. Bu ülkede büyüme belirgin olmakla beraber son üç yılın en düşük hızında ölçüldü. Birleşik Krallık ve ABD’de de üretim artışı güçlü olmasına rağmen, bir önceki aya kıyasla ivme kaybetti. İspanya’da eylülde büyüme hızlandı ve üretimdeki güçlü artış mayıstan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Almanya’da ekonomik aktivite üst üste dördüncü ay gerileme kaydetti. Gerileme güçlü düzeyde ve son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşti.”