İhracata sınırlama, firmalara ceza

Gıda fiyatları yanlış ekonomi politikaları nedeniyle hızla artıyor. İktidar, yasak ve cezalarla gıda enflasyonunun önüne geçmeye çalışıyor. Tavuk eti ihracatına kısıtlama getirilirken, zam yapan firmalara para cezaları kesildi.

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığı, yüzde 200'ün üzerinde zamlanan tavuk etine yıl sonuna kadar ihracat sınırlaması getirildiğini açıkladı. Bakanlık, fahiş fiyat artışı yaptığı belirtilen 8 üretici firmaya idari para cezası uyguladı. Bakanlık, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı ete gelen zamların ardından yurttaşlar beyaz ete yönelirken tavuk eti fiyatlarına yüzde 200'ü aşan zam geldi. Piyasada bilinen bir markanın bütün piliç kilogram fiyatı bir yılda yüzde 107, göğüs eti fiyatlarına ise yıllık bazda yüzde 212 zam geldi. Tavuk kanat fiyatlarına ise yıllık bazda yüzde 228, yılbaşından bu yana yüzde 195, nisan ayında ise yüzde 113 zam geldi. Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, kırmızı et fiyatları nedeniyle yurttaşın beyaz ete yönelmesinin de arz-talep dengesini bozduğuna dikkat çekti. Asıl sorunun ise beyaz et üretimindeki düşüş olduğunu söyleyen Koç, "Geçen yıl ciddi şekilde beyaz et üretimi düştü ve büyük bir üretim boşluğu oluştu. Şu an onun yansımalarını görüyoruz. Talepte geçen yıla göre çok fazla bir artış yok. Ancak her yıl üretimde yüzde 7 gibi bir artış varken bu yıl üretimin düşmesi fiyatları etkiledi. Halihazırda stoklarımızda ürün az olduğundan fiyatlardaki yükseliş devam edecek" dedi.

ÇÖZÜM YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Hasan Küçükkurt, gıda enflasyonundaki yükseklişe dikkat çekerek, uyarıda bulundu. Küçükkurt, iktidarın politikalarından dolayı et fiyatlarının ve dolayısıyla da gıda enflasyonun resmi enflasyon rakamlarını katladığını aktararak, "Bu durum, hayvancılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar ve tarımsal planlamadaki eksikliklerle yakından ilintilidir. Bu alandaki yatırımların yetersizliği ve sektörün düşük karlılığı, üreticilerimizin en büyük sorunlarından biridir” dedi. Et ihtiyacı için üretimi desteklemek ve artırmak yerine sorunun çözümünü ithalatta aramanın hata olduğunu söyleyen Küçükkurt, "Türkiye’nin, geçen yıl aralık ayında sığır ithalatı 133,3 milyon dolar olurken, geçen yılın tamamında sığır ithalatının tutarı 1 milyar 163 milyon doları buldu. Sorunun çözümü ithalat yerine yerli üreticimizi desteklemek ve yerli üretimi artırmaktan geçiyor” dedi.