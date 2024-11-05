İhracatçıların patronu konuştu: Yüksek faiz var, gelecek sıkıntılı

Ekonomi Servisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser'e verdiği röportajda, ihracatta birçok sektörde artış görülmesine rağmen bazı sektörlerde mali zorlukların devam ettiğini belirtti. Gültepe, yüksek rekabetçiliğin olduğu yerlerde gelecek dönemde daha fazla sıkıntı yaşanabileceğini söylerken, yüksek faiz ortamı için istihdama dikkat çekti.

İhracatçıların patronu, “Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var artık. Hazır giyim, inşaat, mobilya, makine ve otomotiv gibi sektörler rekabetçilik konusunda zorluklar çekiyor” dedi.

Faiz oranlarında yüksek seyrin iş dünyasında beklentileri negatif olarak etkilediğine dikkat çeken Gültepe, gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınmasını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.”

ASGARİ ÜCRET UYARISI

Asgari ücret zammı görüşmeleri yaklaşırken Gültepe, Türkiye’nin mevcut durumunun göz önünde bulundurulacağı bir zam oranının belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Hem insanların geçimine destek verecek hem de rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir oranın gelmesini bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.