İhracı istenen AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı istifa etti

AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.

Işıksu'nun belediyenin özel kalem müdürüyle etik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmiş ve bu nedenle parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

"İFTİRA VE KUMPAS" İDDİASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıksu şunları ifade etti:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.

Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim.

Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

"ŞİMDİLİK İSTİFA EDİYORUM"

"Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.

Hakikat elbet tecelli edecektir.

Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

NE OLMUŞTU?

Işıksu’nun belediyenin özel kalem müdürü E.S. ile etik dışı ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Skandal E.S.’nin kızının Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca'nın Sakarya'da katıldığı resmi bir toplantıda ortaya attığı iddialarla gündeme gelmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Işıksu, iddiaları reddetmişti. Buna karşın AKP Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.