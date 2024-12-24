İhracı istenen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta YDK'de görüşülecek

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp yemin ederek disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin disiplin süreci devam ediyor.

Teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülecek. Söz konusu tarih teğmenlere de iletildi.

Teğmenler, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmakla suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenine iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Soruşturma sürecinde aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.