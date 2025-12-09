Giriş / Abone Ol
İhracı isteniyordu: Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etti

Meclis komisyonunda CHP'li milletvekillerine gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve partiden ihracı istenen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, istifa ettiğini açıkladı.

Güncel
  • 09.12.2025 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
İhracı isteniyordu: Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etti
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP'den ihracı istenen Hasan Ufuk Çakır, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini hatırlatırken bu süreci beklemeden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

Çakır, konuyla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre bugün düzenlediği basın toplantısında "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" açıklamasını yapmış ve Çakır'ın ihracının PM'de oylanacağını duyurmuştu.

