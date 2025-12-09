İhracı isteniyordu: Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etti

CHP'den ihracı istenen Hasan Ufuk Çakır, istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakır, kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildiğini hatırlatırken bu süreci beklemeden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

Çakır, konuyla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine… — HASAN UFUK ÇAKIR (@hasanufukcakir) December 9, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çakır, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu için "Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir" demişti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre bugün düzenlediği basın toplantısında "Uzunca süredir genel itibariyle çok büyük hoşgörü gösterdi genel başkanımız ama bazı şeylerin sınırı var o sınır geçildikten sonra o milletvekilimiz ihraç talebiyle PM'ye sevk edildi" açıklamasını yapmış ve Çakır'ın ihracının PM'de oylanacağını duyurmuştu.