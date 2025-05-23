İhraçta geri adım, terfide tam yetki

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi ise Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek hususları içerdikleri gerekçesiyle çok sayıda düzenlemeyi iptal etti.

AYM’nin iptal kararlarının ardından, AKP hükümetlerinde olağan hale gelen torba yasa uygulaması devreye sokuldu. Birbiri ardına TBMM’ye getirilen torba teklifler ile tartışmalı birçok düzenleme Meclis’ten geçirildi.

ANAYASA’YA AYKIRI

AKP’nin, AYM’nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden hayata geçirmek için Meclis’e sunduğu torba tekliflere bir yenisi daha eklendi. İktidarın, “Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına” yönelik teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na taşındı. Komisyonda ilk sözü, CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli aldı. AKP’nin AYM’nin iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştiren Türeli, “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü Anayasa’ya aykırı” diye konuştu. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta da Türkiye’nin mevcut sorunlarının büyük bölümünün hukuksuzluktan kaynaklandığını belirterek, “Bu kanun da AYM’ye aykırı çok sayıda düzenleme içeriyor” dedi.

Türeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanun kapsamında verilen yetkileri ise “Aşırı ve belirsiz” olarak nitelendirdi. İtirazların ardından AKP’li Orhan Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.

AKP’nin geri adımına karşın muhalefet, düzenlemenin Meclis’e getirilmesini eleştirdi. Geri çekilen maddenin kanun maddesine dönüştürülmesine muhalefet, “Cüret gösterip de buraya getirilmesi bile kendi başına bir meseledir” diyerek tepki gösterdi.

Teklifin üçüncü maddesinde yer alan ve Cumhurbaşkanına subayların rütbe bekleme ve terfi sürelerini düzenleme yetkisi veren hüküm ise muhalefetin tüm itirazlarına karşın kabul edildi. AKP düzenlemeyi, “Darbe girişiminin ardından TSK’den atılanlarla birlikte yaşanan rütbeli asker eksikliğinin giderilmesi” ifadesiyle savundu.

Yasa teklifi üzerine söz alan AKP Milletvekili İsmail Güneş'in demokrasi tarifi komisyonda tepki çekti. Yasada yer alan ve rektörlerin Cumhurbaşkanı’nca atanmasını hükme bağlayan düzenleme ile ilgili konuşan Güneş, “Demokrasi iyi bir şey ama bazen baskıyla istemediğimiz şeyleri yaptırıyor. Biz de seçimle geldik ama EYT doğru bir şey miydi?” diye sordu.

Teklif ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın çok sayıda görevinin özel sektöre devrinin de önü açıldı. Bahis oynatılan bayiliklerin yerini, sayısını, ruhsatlarını düzenlemek ve bayileri denetleme yetkisinin özel hukuk tüzel kişilerine devredilebileceği veya mal ve hizmet satın alma yoluyla karşılanabileceği belirtildi.

CHP’DEN TEPKİ

CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Cevdet Akay, kanun teklifine tepki gösterdi. Rektör atamalarında yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesini eleştiren Bakırlıoğlu, üniversitelerin özerkliğini kaybettiğini ve liyakatin göz ardı edildiğini kaydetti. Akay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TSK’ye yönelik terfi yetkisi verilmesini, “İstenilen kişilerin o koltuğa getirilmesi, istenmeyen kişilerin de engellenmesinin önü açılıyor" sözleriyle değerlendirdi.