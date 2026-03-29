İhsan Bayram Sitesi davasında gerekçeli karar: İhmaller sıralandı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Bloku davasında gerekçeli karar açıklandı.

Mahkemenin 48 sayfalık gerekçeli kararında, müteahhit Celal Gül'ün standartların altında beton ve çelik kullanarak kalitesiz imalat yaptığı, bu durumun ağır sonuçlar doğurabileceğini mesleki tecrübesi nedeniyle bilmemesinin mümkün olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ili ve çevre illerin deprem kuşağında yer aldığı, bu kapsamda söz konusu binanın yapılmasına başlanılan tarihlere yakın zamanda gerçekleşen 1998 yılındaki 6,2 büyüklüğündeki Adana/Ceyhan depremini de göz ardı ettiği ve Adana ilinin deprem tehlikesi altında bulunduğunun objektif olarak herkes tarafından bilinebilir bir durum olduğu; yaşı, bilgi birikimi ve hayat tecrübelerine göre yaptığı kusurlu ve kalitesiz imalatın sonuçlarını açıkça öngörebileceği, buna rağmen belirtilen şekilde kalitesiz imalat yapmaktan vazgeçmediği tespit edilmiştir."

"UCUZA KONUT İMAL ETME" VURGUSU

Fenni mesul Ferit Işık'ın da müteahhit Celal Gül'ü denetlemediği belirtilen gerekçede, "Denetim boşluğundan faydalanan Gül'ün, ucuza konut imal etme saikiyle Işık'ın kusurlu ve kalitesiz imalat yapmasına cevaz verdiği; Işık'ın mesleği ve tecrübesine göre her zaman hatalı imalat yapılma riskinin bulunduğunu net şekilde bileceği, ancak bu riski görmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığı ve kontrolleri sağlamadığı, böylece yapmadığı kontroller nedeniyle binanın kusurlu ve kalitesiz inşasına sebebiyet verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Gerekçeli kararda, dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, "tali kusurlu" olduğu tespit edilen Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın, yıkılan binanın inşasındaki yetersizlikleri ve uyumsuzlukları göz ardı ettiği, görevini gereği gibi yerine getirmediği kaydedildi.

"YARGILAMA SÜRECİNDE PİŞMANLIK GÖSTERMEDİLER"

Mahkeme, 3 sanığa "iyi hal" indirimi uygulanmamasının gerekçesini ise şöyle açıkladı: