İhsan Hacımuratoğlu'nu ananlar ikinci kez hâkim karşısına çıktı: Duruşma Şubat’a ertelendi

1980 yılında faşistler tarafından katledilen İhsan Hacımuratoğlu'nun anmasından dolayı 36 kişinin yargılandığı Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşma görüldü.

Ailesinin de yargılandığı davada bugün sanıkların ifadeleri alındı. İhsan Hacımuratoğlu'nun abisi Yılmaz Hacımuratoğlu; "suçlamaları kabul etmediğini, kardeşinin faşistler tarafından 45 yıl önce katledildiğini, 45 yıldır ailesi olarak mezar ziyaretinde bulunduklarını, onun düşüncelerini ve anılarını anlattıklarını" ifade etti. SOL Parti Hopa İlçe Sözcüsü Tanju Gümüşkaya; "yıllardır İhsan Hacımuratoğlu'nun anmasının gerçekleştirildiğini, pankart açılması gerekçe gösterilerek jandarmanın anmaya saldırdığını" ifade etti. Jandarma saldırısında başından yaralanan İhsan Hacımuratoğlu'nun kardeşi Gülten Gedik; "jandarmanın kafasına jopla vurduğu, hastaneye gitmek istediği sırada jandarmalar tarafından 1 saat bekletildiğini, şikâyetçi olduğunu" ifade etti.

Sanık avukatları; anma etkinliğine yönelik jandarmanın saldırısı sonucunda olayların yaşandığını, jandarmanın hukuka aykırı bir şekilde anma etkinliğine müdahale ettiğini, müvekkillerin demokratik haklarını kullandıklarını belirttiler. Sanıklara yönelik soruşturmada yöneltilen terör örgütü propagandası suçlaması ile ilgili yetkili Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade ettiler.

Bugünkü duruşmaya, SOL Parti Sözcüsü Av. Deniz Demirdöğen parti üyeleri ve avukatıyla birlikte katıldı.

Duruşma 17 Şubat tarihine ertelendi.