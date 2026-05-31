İhsan Özkes geçmişi anlattı: ‘Cemaatle yakınlaşmak bize zarar verir’ dedim, Kılıçdaroğlu bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada FETÖ’ye ilişkin kullandığı ifadelerin yarattığı tartışma sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde CHP Milletvekili olan İhsan Özkes, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün FETÖ ile ilgili sözlerini hayretle dinledim” diyen Özkes, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde aralarında geçen bir görüşmeyi aktardı.

Özkes, 2013 yılında Kılıçdaroğlu’nun kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu ve verdiği olumsuz yanıta Kılıçdaroğlu'nun "bozulduğunu" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün fetö ile ilgili sözlerini hayretle dinledim. CHP Fetö ilişkisi başlamış olmalı ki 2013 gibi Sn Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de makamında bana ‘Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun? dedi. Ben “CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir.

Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur” dedim. Sn Kemal Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi. Sonra CHP Fetö ile ilişkilerinden ben uzak kaldım."

"FETÖ KILIÇDAROĞLU'NU KULLANIP ATMIŞTIR"

Özkes, daha sonraki süreçte de bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun çevresinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye ilişkin sözlerinin “dürüstlük” vurgusuyla bağdaşmadığını savunan Özkes, “Fetö, Sn Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP’siyle hedefine ulaşamayacağını görünce (tabirimi hoş görünüz) Sn.Kılıçdaroğlu’nu kullanıp atmıştır. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nun Fetö ile ilgili dünkü sözleri, sürekli kendisi için söylediği ‘dürüstlüğü’ ile asla bağdaşmamaktadır” dedi.

Özkes, 2014 yılında Akçakoca’da yaşandığını iddia ettiği bir olayı da şöyle anlattı:

Bir örnek: CHP PM Üyesi olarak Düzce’den sorumlu idim. (Akçakoca Eski Müftüsüyüm) 2014 yılı Akçakoca’da Sn. Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir etkinliğe katıldım. Sonra bir otele gittik. Otelde bir baktım birileri beni meşgul ediyor, bu arada Kılıçdaroğlu ve yanındakiler yok.

Sn. Kılıçdaroğlu’nun otelde olduğu yere gittim. Birisi “Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var” dedi. Ben ‘diğer vekiller orada, ben de gireyim’ dedim. ‘Sizin orada olmanız istense idi, siz de olurdunuz’ dedi. Sonra Sn. Kılıçdaroğlu’nun fetöcülerle görüştüğünü anladım."