İhtimam ile şiddet: İstanbul Köpekleri

İrem İLYAS

Küratörlüğünü Joanna Zielińska’nın yaptığı “Hayvanların Yaşamı” (The Lives of Animals) arşiv ve araştırma sergisi 10 Ağustos’a kadar SALT Beyoğlu’nda sanatseverleri bekliyor

İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Köpekleri adlı sergi, 20. yüzyılın başından günümüze uzanan sokak köpeklerinin nasıl yönetildiğini, bakıldığını, yerinden edildiğini ve öldürüldüğünü arşiv belgeleri, saha notları, fotoğraflar, tanıklıklar ve kurumsal kayıtlar aracılığıyla inceliyor.

Sergi kapsamında düzenlenen rehberli turların sonuncusu ise 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. İstanbul merkezli bir araştırmacı, kent çalışmaları uzmanı ve hayvan hakları savunucusu Dr. Mine Yıldırım tarafından Dr. Mine Yıldırım eşliğinde gerçekleşecek ücretsiz ve herkese açık olan son rehberli tur ise 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 – 17.00 arasında SALT Beyoğlu’nda yapılacak.