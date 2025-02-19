İhtiva ne demek? Anlamı ve kullanım alanları nelerdir?

İhtiva kelimesi, içermek, kapsamak ve bünyesinde bulundurmak anlamına gelen Arapça kökenli bir terimdir. Türkçede, özellikle resmi ve akademik metinlerde sıkça kullanılan bu kelime, bir şeyin içinde bulunan unsurları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir kitap çeşitli konuları ihtiva edebilir, bir yasa belirli maddeleri ihtiva eden düzenlemeler içerebilir ya da bir gıda ürünü çeşitli vitamin ve mineralleri ihtiva edebilir.

İHTİVA KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Günlük konuşmada ihtiva kelimesi, daha çok yazılı metinlerde ve resmi dilde tercih edilir. Örneğin, bir ürünün içerik listesinde hangi maddeleri ihtiva ettiği belirtilir. Aynı şekilde, bilimsel makaleler veya resmi belgeler, içerdikleri bilgileri daha akademik bir dille sunmak için "ihtiva etmek" ifadesini kullanabilir. Bu kelimenin yerine günlük dilde "kapsamak" veya "içermek" gibi daha yaygın kelimeler de tercih edilebilir.