İhtiyaç kredilerinde düzenleme: Vade sınırı uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ihtiyaç kredisi limitlerinde güncelleme yaptı.

Son olarak Haziran 2022’de, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlenen vade sınırları uzatıldı.

125 BİN LİRA ALTINDA VADE SINIRI 36 AYA KADAR UZADI

Vade sınırları 125 bin TL altı 36 aya çıkarılırken, 125 bin ila 250 bin TL aralığındaki limitler 24 ay oldu. 250 bin TL üzeri de 12 ay olarak kaldı.

BDDK’nin karara ilişkin basın duyurusu şöyle:

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

• Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için otuz altı ay,

• Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için yirmi dört ay,

• Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay."

Kaynak: ekonomim.com