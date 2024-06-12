İhtiyaç sahiplerine ikramiye

Politika Servisi

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 2 bin 750 ihtiyaç sahibi emekli vatandaşın hesaplarına 7 bin TL Kurban Bayramı ikramiyesi yatırıldığını açıkladı.

31 Mart seçimleri öncesinde emeklilere verdiği ikramiye sözünü tuttuklarını belirten Başkan Aydar, ‘‘En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan ve belirlenen kriterlere uyan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz. Amacımız zor durumda olan emeklileri daha iyi şartlara taşımak. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.