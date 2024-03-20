İhtiyacın yurttaşa maliyeti katlandı: Kredi faizlerinde büyük artış!

Bireysel kredilerde sıkılaştırmanın dozu giderek artıyor. Politika faizi artırım sürecinin başlamasıyla birlikte ivmelenen ihtiyaç kredi faizleri, aylıkta yüzde 6,7’ye dayandı. Bankaların mobil uygulamalarında yapılan hesaplamalara göre, bu hafta 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bireysel müşteri en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16 bin 832 lire geri ödeyecek.

Bankalar mart ayı boyunca ihtiyaç kredi faizlerini yükseltmeye devam etti.

Yeni haftada ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 7’ye yaklaşırken 12 ay vadeli 10 bin lira kredinin geri ödemesi 16 bin lirayı aşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisinde bankaların aylık büyüme sınırını mart başında yüzde 2’ye düşürdü.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, parasal sıkılaştırma kendini en çok bireysel ihtiyaç kredileri faizinde gösteriyor. Merkez Bankası’nın politika faizi artırım sürecinin başlamasıyla birlikte ivmelenen ihtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 6,7’ye dayandı. Bankalar yeni haftaya 50-70 baz puanlık ihtiyaç kredi faizi artırımıyla başlarken 10 bin liralık 12 ay vadeli bir ihtiyaç kredisinin geri ödemesi 16 bin 832 liraya yıllık bileşik maliyeti de yüzde 187,6'ya kadar çıkıyor.

Bu yüklü maliyete rağmen Merkez Bankası verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış tüketici kredi büyümesi yüzde 34,1’e çıktı. Geçen yılsonunda büyüme oranı yüzde 30’un altında seyrediyordu.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE AYLIK BÜYÜME SINIRI YÜZDE 2

Merkez Bankası dövize talebi dizginlemek, piyasadaki başıboş likiditeyi çekmek için makroihtiyati önlemleri devreye alıyor.

Merkez Bankası, şubat Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışına gitmese de ihtiyaç kredi faizlerinin yukarı yönlü hareketi hız kesmedi. Mart ayı başında ihtiyaç kredilerinin aylık büyüme sınırını yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşüren Merkez Bankası’nın geçen hafta sonu kredi kartından nakit çekim faiz oranlarını yükseltmesi de bu hafta ihtiyaç kredi faizlerini de hareketlendirdi.

Ayrıca 70 bin liraya kadar ihtiyaç kredilerinin menkul kıymet tesisinden muafiyeti devam ediyor.

MART AYI BOYUNCA FAİZLER YÜKSELDİ

Bankaların mart boyunca ihtiyaç kredi faizi artışı neredeyse 200 baz puana dayandı. Bir özel bankanın ihtiyaç kredi faizi değişimleri incelendiğinde şubat sonunda yüzde 4,49 olan aylık faiz 4 Mart haftasında değişmedi. Ancak 11 Mart’ta ki bu Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredi büyüme sınırını daha da sıkılaştırmasının ardından gerçekleşti, ihtiyaç kredi faizi yüzde 5,39’a yükseltildi. Bu hafta aynı bankanın ihtiyaç kredi faizi yüzde 6,1’e çıktı. Ancak bu oranlar bankadan bankaya değişim göstermekle birlikte yükseliş trendi aynı patikayı izliyor.

Bankaların internet sitelerinde ihtiyaç kredisi için hesaplama imkanı veren uygulamalar bulunuyor. Uygulamalar yardımıyla 10 bin lira ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisine göre hesaplamaları yapılabiliyor. Buna göre bu hafta 10 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan bireysel müşteri en düşük 11 bin 216 lira, en yüksek ise 16 bin 832 lire geri ödeyecek.