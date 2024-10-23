‘İhtiyaç’tan batık kredi borcu

Ekonomi Servisi

Ekonomik krizin faturasını ödemek zorunda bırakılan ve yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü her gün eriyen yurttaşlar, kredi ve kredi kartlarına yüklenmeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre yurttaşların ödeyemediği kredi ve kredi kartı borçları gittikçe artıyor. BDDK’nin 4-11 Ekim haftasını kapsayan verilerine göre bireysel kredi ve kredi kartı borçları, bir haftada 21,9 milyar lira daha arttı. Yurttaşların toplam kredi ve kredi kartı borcu ise 3 trilyon 597 milyar liraya ulaştı.

Bireysel kredilerin bakiyesi de bu dönemde artış gösterdi. Bireysel krediler, yalnızca bir haftada 15,4 milyar lira arttı. Toplam kredi bakiyesi 1 trilyon 917 milyar liraya çıktı.

Yurttaşın yüksek faize rağmen kullanmaya mecbur kaldığı kredi kartlarına olan borçları da 6,5 milyar lira daha yükselerek 1 trilyon 680 milyar liraya çıktı.

Yurttaş en çok, ihtiyaçları karşılayamadığı için borçlandı. Kredi türlerine bakıldığında, takipteki bireysel kredilerin yüzde 98,2’lik kısmını bireysel ihtiyaç kredileri oluşturdu. Yurttaşlar konut ve taşıt için kullandığı kredilerin toplam bakiyeye oranı ise yüzde 1,8’de kaldı.

Yurttaşın borç yükü arttıkça, ödenemeyen borçlarda da artış kaydedildi. Zamanında ödenemediği için icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları bir haftada 222 milyon lira yükseldi. Yılbaşından bugüne ise ödenemediği için icra takibine alınan borç miktarı 47 milyar liraya ulaştı. Yılbaşından 4-11 Ekim haftasına kadar olan sürede icralık borçların artış oranı yüzde 103,6 olarak gerçekleşti.

Takibe düşen ticari kredilerin borç dağılımı içindeki yeri de dikkat çekti. Bu dönemde takibe düşen borç miktarının yüzde 65,5’ini ticari krediler oluşturdu.