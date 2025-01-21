İhtiyaçtan fazla avukat sorunu

Ada Sude ATAK

Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılında barolara kayıtlı avukat sayısı 185 bin 749 iken 2024 yılında bu sayı 199 bin 142 kişiye yükseldi. 31 Aralık 2023 yılında 88 bin 437 olan kadın avukat sayısı 7 bin 671 kişi artışla 96 bin 108 olurken, 97 bin 312 olan erkek avukat sayısı 5 bin 722 kişi artışla, 103 bin 34 kişi oldu.

Bünyesinde en fazla avukatı bulunduran İstanbul Barosu’nda 2023 yılında 62 bin 587 olan avukat sayısı ise 2024 sonunda 65 bin 772 oldu. Ankara’da 2023 yılında 23 bin 684 olan avukat sayısı, 25 bin 383’e yükseldi. İzmir Barosu’na kayıtlı 13 bin 226 avukat sayısının geçtiğimiz yılda 13 bin 919 olduğu görüldü.

Avukat sayısındaki bu artış beraberinde birçok sorunu da birlikte getiriyor. Alınan bazı önlemlerle birlikte 2022 ve 2023 yılında mezun sayısı 15 bin 744 iken 2024’te bu sayı 13 bin 42’ye geriledi. Ancak hukukçular bu sayının da fazlalığından şikayetçi. Avukat sayısının artması, işsizlik ve eğitim kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açıyor.

Duruma ilişkin açıklamalar yapan eski Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Dr. Başar Yaltı gittikçe yükselen bu sayının bazı sorunlara yol açacağının altını çizdi.

Yaltı, "Türkiye’de son kurulan iki ek baroyla birlikte 83 baro var. Ama siyasi iktidarın barolara karşı özel bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Çünkü barolar hak arama mesleklerinin yapıldığı yerdir. Bu anlamda Türkiye’deki avukat sayısının fazlalaşması belki hak aramayı kolaylaştırıyor gibi görünse de aslında durum hiç de öyle değildir. Çünkü sayının fazlalaşması aynı zamanda yozlaşmayı da beraberinde getiriyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, avukatların geçimlerini sağlamak, para kazanmak için iş peşinde koşmaları ve sayı arttıkça bu ihtimalin azalması. İkinci neden ise eğitimle bağlantılı’’ ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN NİTELİĞİ DÜŞTÜ

Hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliğine dikkat çeken Yaltı "Türkiye’de hukuk aslında ayaklar altında. Ayaklar altına alınmış olmasının nedeni de hukuk eğitiminin son derece kalitesiz bir noktaya ulaşmış olması, bunun da nedenlerinden birisi çok sayıda hukuk fakültesinin açılmış olmasıdır. Çok sayıda hukuk fakültesinin varlığı doğrudan eğitimde kalitesizliğe işaret etmez. Buna rağmen kaliteli eğitim verilebilir. Ancak Türkiye’de bu da olmuyor. Bunun da nedeni hukuk fakültelerine yetecek kadar öğretim görevlisinin olmaması’’ diyerek eğitim kalitesinin de mezuniyeti kolaylaştırarak artan avukat sayısına etki ettiğine dikkat çekti.

SINAV GEÇİCİ ÖNLEM

Avukatlık sınavı hakkında konuşan Yaltı’’ Avukatlığın özelinde ise uzun yıllardır bir sorun vardı, avukatlık sınavı yoktu. Bu sene hukuk mesleklerine giriş sınavı başladı. Bu sınav hukuk mesleklerinin hepsi için geçerli, yani hâkim savcı ve avukat olacaklar bu sınava girmek durumunda. Bu sınavda sıralama öncelikle hâkim ve savcıların, barajı aşanlardan artan miktar ise avukatlığa yönlendiriliyor. Artık avukat olmak için bu sınavdan geçmek gerekiyor. Bundan sonra, sayıdaki artış belki kontrol altına alınabilir ancak bunun sınavla kontrol altına alınabileceğini de zannetmiyorum" dedi.

Yaltı sözlerini şöyle bitirdi: ‘’Her baro kendine göre birtakım önlemler alabiliyorsa da bu önlemler pek uygulanamıyordu. Çünkü mahkemeler bu tür kararları iptal edebiliyordu. Dolayısıyla avukat sayısı çığ gibi büyüdü ve 200 bin sayısına dayanmış oldu. Türkiye’nin ihtiyacından çok avukat sayısı olduğunu görüyoruz bu yüzden de avukatlar artık iş bulamıyor, bulsalar dahi asgari ücret düzeyinde bir ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar, ofis açmakta büyük zorluk çekiyorlar. Sonuçta geldiğimiz nokta, “işçi avukatlık” kavramının ortaya çıkması ve meslekte nitelik kaybıdır.’’