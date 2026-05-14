II. Abdülhamid'in torunu kira mağduru oldu!

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in 5’inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nun, İstanbul Paşalimanı’nda faaliyet gösteren “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı kapattığı açıklandı.

Artan kira maliyetleri nedeniyle işletmenin sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

İşletmenin 13 Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.

Nilhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, restoran sektöründe 10’uncu, Paşalimanı’nda ise 8’inci yıllarını tamamladıklarını belirterek, artan maliyetlerin işletmeyi kapatma kararında etkili olduğunu ifade etti.

Osmanoğlu, “Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve kısa sürede milyonluk seviyelere ulaşan kira bedelleri bizi bu kararı almaya sevk etti” dedi.

Açıklamasında işletme anlayışlarına da değinen Osmanoğlu, yüksek maliyetleri karşılamak adına fiyatları aşırı yükseltmeyi tercih etmediklerini vurgulayarak,

“Sırf bu astronomik maliyetleri karşılamak için misafirlerimize afaki fiyatlar sunmak yoktur. Kaliteden ve hakkaniyetten ödün veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Paşalimanı’ndaki işletmelerini kapatma kararı aldıklarını belirterek, “Nilhan Sultan Köşkü operasyonumuzu sonlandırdık” açıklamasında bulundu.