II. Abdülhamit'in Cumhuriyet düşmanı torunu, kendisine sahte "tarih" lisansı diploması yaptırmaya çalışırken yakalandı

Saltanatı kaldırıp Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretleriyle gündeme gelen II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkında, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, kendi adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programına diploma yaptırmaya çalışırken yakalanan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Halk TV'nin haberine göre; sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde, kendini "şehzade" olarak tanıtan Osmanoğlu'nun, sahte diploma çıkarma sürecinde, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkartılan sahte elektronik imza kullanılarak gerçekleştirmeye çalıştığı soruşturma dosyasına dahil edildi.

Dosyadaki bilgilere göre S.D.'nin, İnönü Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi "Tarih" lisans programından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturularak YÖK sistemlerine eklediği ortaya çıktı.

YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. Osmanoğlu, ayrıca kendi adına kayıtlı telefon numarası üzerinden defalarca Yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı da tespit edildi.

Kayıhan Osmanoğlu'nun soruşturma dosyası için, diğer dosyalardan ayırma kararı verildi.

YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda, Osmanoğlu'nun herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. Osmanoğlu, ayrıca kendi adına kayıtlı telefon numarası üzerinden defalarca Yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptığı da tespit edildi.

Osmanoğlu'nun soruşturma dosyası, diğer dosyalardan ayırıldı.

BİYOGRAFİSİNDEKİ "YALAN TARİH" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tarih bölümünden kendisine sahte diploma çıkarmaya çalışan Osmanoğlu'nun kendine ait internet sitesinde ise "İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise yıllarında yanlış anlatılmak amacı ile yazılan yalan tarihin üzücü yanını en çok yaşayan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ne acıdır ki! Tarih öğretmenleri tarafından yalan tarihi benimsemediği için kötü notlarla cezalandırılmak istenmiştir" ifadelerine yer vermesi de dikkat çekti.