İİstanbul’a Kar Geliyor: Kar Ne Zaman Yağacak? Uzman Meteorolog Açıkladı

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt ararken Kandilli Rasathanesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Aralık ayının son günlerinde İstanbul ve Marmara’da etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte 28 Aralık ile 2 Ocak arasında lapa lapa kar yağışı beklendiğini belirtti. Kışın sert geçmeyeceğini vurgulayan Tek, bu kar yağışının 4–5 günlük bir periyotta sınırlı kalacağını söyledi. İşte İstanbul kar tahmini, yağış modelleri, sıcaklık değişimleri ve merak edilen tüm detaylar…

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, küresel tahmin modellerine göre İstanbul’da kar yağışının 28 Aralık 2025’ten itibaren etkili olabileceğini duyurdu. DHA'da yer alan açıklamaya göre soğuk hava dalgası 28 Aralık’ta Marmara’ya giriş yapacak ve yağışlar ilk etapta yağmur şeklinde başlayacak.

Beklenen kar yağışı takvimi

Tarih Hava Olayı 28 Aralık Kuzeyden soğuk hava girişi – yağmur 29 Aralık Yağmurun kara dönüşmeye başlaması 30 Aralık Lapa lapa kar yağışı 31 Aralık Kar yağışının devam etmesi – yılbaşı öncesi beyaz örtü ihtimali 1 Ocak Kar yağışı sürüyor 2 Ocak Soğuk hava sisteminin etkisini yitirmesi

Toplamda 4–5 gün sürecek olan kar yağışının ardından sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.

UZMAN NE DEDİ? ADİL TEK’TEN İSTANBUL İÇİN DETAYLI KAR ANALİZİ

Adil Tek’e göre bazı atmosfer modelleri kar yağışını açık şekilde gösterirken, bazı modeller daha temkinli. Ancak GFS (Global Forecast System) modeline göre 28 Aralık itibarıyla soğuk hava İstanbul ve Marmara genelinde etkili olacak.

28 Aralık: Soğuk hava dalgası Marmara’ya giriş yapıyor.

29–30 Aralık: Yağış kar formuna dönüyor.

1–2 Ocak: Kar yağışı devam ediyor.

2 Ocak sonrası: Sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlayacak.

Uzman, bu kar yağışının “kışın çok sert geçeceği” anlamına gelmediğini, genel kış mevsiminin sıcaklık açısından mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtiyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ NEDEN DALGALANIYOR?

İstanbul’da son haftalarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Adil Tek’e göre atmosferdeki “yüksek basınç” ve “ısı kubbesi” oluşumuyla ilişkili. Bu oluşum gündüz sıcaklıklarını artırırken gece sıcaklıklarını düşürüyor ve farkı belirgin şekilde artırıyor.

Isı kubbesi nedir?

Isı kubbesi, atmosferde yüksek basınçla birlikte sıcak havanın bir bölge üzerinde adeta kapan gibi tutulmasıdır. Bu durum sıcaklıkların uzun süre yüksek seyretmesine neden olabilir.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN YENİDEN BAŞLIYOR?

Uzmanlara göre Aralık ayının son haftasında yağışlar yeniden etkili olacak. Önce Ege’nin güneyinde başlayacak olan yağışlar, ardından Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine doğru yayılacak.

Pazar günü: Yağmur şeklinde geniş çaplı yağış.

Yağmur şeklinde geniş çaplı yağış. Haftanın ilk günleri: Yağışlar devam edecek.

Yağışlar devam edecek. Yüksek kesimler: 2000 metre üzeri rakımlarda kar yağışı görülecek.

KURAKLIK TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Adil Tek’in en dikkat çeken uyarısı ise kuraklık oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi: %18. Ankara ve İzmir’de de durum benzer. Türkiye genelinde yağışlar son yıllara göre %50’ye yakın azalmış durumda.

Kuraklıkla ilgili kritik bilgiler

Baraj dolulukları ciddi şekilde düştü.

Ocak ayı kurak geçecek.

Şubat ayı yağışlarında artış beklenmiyor.

Türkiye genelinde ciddi su yönetimi ihtiyacı doğdu.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

En güncel tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı 28 Aralık – 2 Ocak tarihleri arasında bekleniyor.

Yılbaşında İstanbul’da kar var mı?

Evet. 30–31 Aralık gecesi ve 1 Ocak’ta kar yağışı ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Kar yağışı kaç gün sürecek?

Toplam süre 4–5 gün olarak tahmin ediliyor.

Bu kar yağışı sert bir kış mı geliyor demek?

Hayır. Uzmanlara göre bu kar yağışı kısa süreli bir sistem; kış genel olarak mevsim normallerinden daha sıcak geçecek.

İstanbul’da kuraklık riski var mı?

Evet. Baraj doluluk oranları %18’e kadar düştüğü için ciddi kuraklık tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre İstanbul, yılın son günlerinde kısa süreli ama etkili bir kar yağışı yaşayacak. Hem yılbaşı dönemine denk gelmesi hem de 4–5 günlük bir süreci kapsaması nedeniyle bu kar yağışı şehirde önemli bir hava değişimi yaratacak. Buna karşın uzun vadede kışın sıcak ve kurak geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hem kar yağışı hem de kuraklık uyarıları yakından takip edilmeli.