İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'de 11.hafta maçında İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 11.haftasında Eyüpspor evinde Hatayspor'u ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetti.

Eyüpspor karşılaşmanın 11. dakikasında Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı Eyüpspor bu golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Eyüpspor'un golcü oyuncusu Mame Thiam 60. dakikada hem kendisinini hem takımının maçtaki ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Eyüpspor 3 puanla sahadan ayrıldı.