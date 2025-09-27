ikas Eyüpspor - Göztepe: 0-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’in 7’nci haftasında ikas Eyüpspor sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Eyüpspor puanını 5’e, konuk Göztepe ise 13’e yükseltti.

Süper Lig’in 7’nci haftasında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Göztepe’yi konuk etti. Saat 17.00’de başlayan karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam’ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel üstlendi.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Eyüpspor’un Thiam ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Konuk Göztepe’de ise 31’inci dakikada kaleci Felipe’nin hatasıyla topla buluşan Efkan’ın uzak mesafeden boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 39’uncu dakikada Göztepe gole yaklaştı. Kullanılan uzun taç atışında Juan kafayı vurdu. Kaleci Felipe’nin parmaklarıyla dokunduğu top direkten oyun alanına döndü. Oluşan karambolde Allan şansını denedi, top Eyüpspor savunmasından sekti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı, ilk devreye göre oldukça düşük tempoda geçti. İki takım da uzun süre net gol pozisyonu üretemezken, 90+2’nci dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba’nın ortasında Thiam’ın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere tokatladı. 90+7’nci dakikada Ampem’in ortasında Thiam yine kafayı vurdu. Kaleci iki hamlede topun sahibi oldu. Mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi.