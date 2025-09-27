ikas Eyüpspor – Göztepe maçının ardından / Metin eklendi

Olgucan KALKAN - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig’in 7’nci haftasında ikas Eyüpspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Göztepe’nin hazırlandıkları şekilde sahaya çıktığını belirten Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin, “3 senedir aynı felsefeyle sahada olan bir takım var. Temaslı, fiziksel olarak üstün, tempolu bir takıma karşı oynadık. Sezona iyi başlayan bir Göztepe vardı. Buraya namağlup, lig ikincisi geldi. Biz de bunları göz önünde bulundurarak a planımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktı. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Biz burada onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında üstünlük sağladık. Felsefemiz dışında bazı şeylerde de mücadele ortaya koymamız gerekiyordu. Oyunun tam kontrolünü elimize alamadık. Son dakikalarda oyun bize dönmüştü, orada golü yapamadık. İnşallah bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıralardan kurtulmak için elimizden geleni ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

STOİLOV: FIRSATLARI DEĞERLENDİREMİYORUZ

Zor bir maç olacağını bildiklerini belirten Stanimir Stoilov, “Çünkü; Eyüpspor iyi bir takım, iyi oyunculardan oluşan bir takım. Aslında savunma anlamında bütün maç boyunca iyi organize olduk. Takım olarak iyi bir şekilde savunma yaptık. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Maçın son 2, 3 dakikasında rakibimize duran toplardan pozisyonlar verdik, sıkıntı yaşadık. Hücumda yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Fırsatları değerlendiremiyoruz. Ön alandaki oyucularımızın daha özgüvenli olmaları, daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda bile birçok fırsatı değerlendiremedik. Kendimizi geliştirmeliyiz. Sadece çok iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.