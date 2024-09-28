ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayan İstanbul ekibi, haftaya 7. sırada girdi.
Son lig maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan eflatun-sarılılar, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Ligde oynadığı 5 maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Gaziaptep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.